Flávio Ricco: BBB – O 1º LUGAR NO PÓDIO DOS APRESENTADORES DA GLOBO

É curioso observar como determinadas coisas se alteram com o tempo.

Na Globo do passado, chegar a apresentador do “Fantástico” foi o sonho e o auge de muitos, mas poucos, pelo tempo que o programa existe – às vésperas de completar 50 anos, chegaram lá.

A lista tem profissionais premiados, porém, dada a longevidade, não chega a ser tão extensa. Vai pouco além de nomes, como os de Cid Moreira, Sergio Chapelin, Celso Freitas, César Filho, Márcia Mendes, William Bonner, Doris Giesse, Valéria Monteiro, Glória Maria, Pedro Bial, Patrícia Poeta, Fátima Bernardes, Renata Ciribelli, Carla Vilhena, Helena Ranaldi, Zeca Camargo, Renata Vasconcellos e, mais recentemente, Poliana Abritta e Tadeu Schmidt, que merecidamente foi chamado, depois de passar por outras funções, inclusive no esporte.

Domingo passado, com toda pompa e circunstância, Tadeu foi anunciado para o “Big Brother”, em substituição a Tiago Leifert, o que não deixa de ser uma alteração importante na ordem das coisas.

Na Globo, hoje, o entretenimento, pelas vantagens que oferece, virou o grande alvo a ser alcançado. Vários já trocaram de lado.

E ser escolhido para o “BBB”, nesta altura dos acontecimentos, é meio que chegar ao primeiro lugar do pódio.



São bem importantes as histórias que existem por trás da maioria desses apresentadores.

Márcia Mendes foi uma das apresentadoras mais bonitas e competentes da Globo, que morreu aos 34 anos, depois de enfrentar vários problemas de saúde.

A do César Filho também é histórica. Quando ele dividia o “Fantástico” com o Chapelin, ganhando 7 milhões de cruzeiros por mês, o Boni quis colocá-lo na bancada titular do “Jornal Nacional”.

E disse que podia pagar 9, no máximo, porque o Cid Moreira ganhava 11.

Na mesma ocasião, Fernando Vieira de Mello, o “maquininha”, diretor do Mappin, com a saída do Antonio Del Fiol para o Jumbo Electro, chamou o César para apresentador da sua propaganda.

Ofereceu contrato de 5 anos, 32 milhões de cruzeiros/mês, em ORTN – Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

O Boni decidiu seguir o conselho de um amigo e observar o trabalho de um jovem apresentador do jornalismo da Bandeirantes, Rafael Moreno.

Só que bem no dia que ele foi ver, o Rafael estava de folga. No seu lugar apareceu um tal de William Bonemer, que virou Bonner, porque o seu Bonifácio achou melhor.

Segredo em cima

A Record também prepara novidades na sua programação, para o início de 2022.

Aliás, já existe um calendário montado, com várias certezas, entre elas, “Power Couple”, “Ilha Record” e “A Fazenda”, naturalmente.

Festa da Fazenda

“Parque de Diversões” será o tema da festa de “A Fazenda”, com gravação nesta sexta-feira.

A live musical ficará por conta da dupla Zé Neto e Cristiano. Os melhores momentos vão ao ar no sábado.

Culinária

Heaven Delhaye e Moacir Santana serão os jurados do novo reality de culinária do GNT, “Rolling Kitchen Brasil”, que estreia no próximo dia 21, às 21h30.

Comandado por Paulo Vieira, o programa coloca dois casais de famosos para ver quem cria os melhores pratos do dia.



Assuntando

Independentemente das reformas internas e a locação do Teatro Itália, a direção da Band continua em busca de estúdios para atender produções como “MasterChef” e “Perrengue”, entre outros.

O alvo de agora é a Vera Cruz, em São Bernardo do Campo.

Está na conta

Marcílio Moraes andou reclamando que a Globo não estava pagando pelas suas novelas na TV fechada e no streaming.

Agora, ele mesmo faz questão de informar que recebeu tudo que tinha direito pela exibição de “Sonho Meu”, no Canal Viva.

Continua

Flávio Galvão, a voz de Deus em “Gênesis”, ainda continua às voltas com gravações para a novela.

O ator, que acertou um contrato de mais dois anos com a Record.



· O streaming começa a se tornar um caminho importante para os profissionais do vídeo, em especial, autores, diretores e roteiristas…

· … Muitos, inclusive, devem romper a exclusividade com as emissoras de TV para que possam trabalhar também nessas plataformas.

· Domingo, 22h30, na estreia do “Entre Mundos”, na CNN Brasil, Pedro Andrade visita uma comunidade de judeus ortodoxos no Brooklyn.

· O programa “Conversa Piada”, com Beto Silva, Claudio Manoel, Hélio de la Peña e Hubert Aranha, estreia sábado, às 22h, na TV Cultura.

· Com destaque para os cinco técnicos – Lulu, Teló, Brown, Iza e Cláudia Leitte-, Boninho confirmou nas suas redes sociais a estreia do “The Voice” no dia 26.

· Começou este mês e vai até 2 de dezembro o curso “Introdução ao Roteiro” conduzido pelo autor Marcos Ferraz, na escola do diretor Wolf Maya.

· “Poliana Moça”, novela do SBT, chegará a Minas Gerais, mas ainda não há data fechada para as externas…

· … Em São Paulo, esse trabalho já acontece.

· O ex-jogador Edmundo, de volta à Band, já participa do “Terceiro Tempo” no próximo domingo.

As mudanças realizadas no Grupo Globo, a partir de um comunicado distribuído ontem, devem determinar outras no decorrer dos próximos tempos.

Simples consequência. Priorizar a sua produção, nas mais diferentes direções, é o primeiro objetivo a ser colocado em prática.

