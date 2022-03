Flávio Ricco – Band vai na cola de Record e Globo com programa nas manhãs

Colaboração: José Carlos Nery

Entre as principais redes, o modelo de grade é praticamente o mesmo na faixa da manhã, com entretenimento e informações que podem ser bastante úteis para o público do horário. E, no vento batendo a favor, também não tem erro na questão da audiência e parte comercial.

Só o SBT, porque o dono Silvio Santos quer assim, nada contra a maré e ainda mantém os desenhos animados. O “Vem pra Cá”, já de saudosa memória, não passou de uma frustrante tentativa, principalmente porque o que foi colocado no papel, na prática, virou outra coisa.

E a Band, na esteira do que Record, com o “Hoje em Dia”, e Globo, “Mais Você” e “Encontro”, já fazem, passou a entender que este é um bom caminho, e talvez único, a seguir. Vem daí o desejo de lançar, ainda neste primeiro semestre e também para o começo de dia, a sua revista eletrônica, com apresentação da ex-Globo, Cissa Guimarães, e Edu Guedes, que já é da casa.

Uma ideia que entusiasma e que agora só está na dependência do lado comercial. Problema. É por aí que as coisas na Band têm se complicado nos últimos tempos.



Um pouco demais

O SBT, com o fim do jornal na hora do almoço, está com quatro horas de desenhos entre o final da manhã e começo de tarde.

Um excesso que só demonstra a sua escassez de produtos. Tem grade de mais, para programas de menos. Amargar todo dia um Ibope ruim é só uma das consequências.

E mais

O SBT com desenhos das 10h30 às 14h30, escancara um problema que já é de muito tempo, a falta de conteúdo, do que colocar no ar.

Outra: nem o título “Bom Dia & Cia.”, rigorosamente, está batendo mais. De manhã, tudo bem, é bom dia mesmo, Mas depois do meio-dia, já seria “boa tarde”.

Teatro

Crédito João Cotta



Mel Lisboa e Marcello Airoldi seguem com a peça “Misery”, no Teatro Porto Seguro, em SP, até o próximo dia 27.

Próxima escala, Rio de Janeiro, no Teatro Firjan SESI Centro.



Problema de todos

Nas redações, em todo e qualquer fechamento, a expressão “colocar o elefante na caixa de fósforos” serve para definir excesso de material para pouco espaço ou horário disponível.

Nossos telejornais, com guerra, pandemia e eleições chegando estão lidando com isso. Está difícil acomodar tudo.

Será que rende?

Globoplay está iniciando trabalhos para a produção de uma série sobre a ex-deputada Flordelys, acusada de matar o marido.

Acha que vale? Será que o público tem interesse de ver?

Cheque em branco

Os filmes policiais sempre funcionaram muito bem no cinema nacional brasileiro. Todos reconhecidos nacional e internacionalmente.

Por exemplo: “Tropa de Elite 1 e 2”. “Cidade de Deus”, “Alemão” agora… e que mais? São muito poucos. Mesmo com retorno assegurado, o investimento deixa bem a desejar. Ah, você ainda usa cheque?

Preparem os corações

A Globo, nesta última semana, anunciou mudanças na sua fila das 21h, deslocando a novela do João Emanuel Carneiro para o Globoplay.

O mesmo deve acontecer nas outras faixas de horário, 6h e 7h da noite, inclusive com a possibilidade de alguns, que já estavam assegurados, serem descartados.

Futebol

Mirassol e São Paulo é o jogo do Paulistão que a Record vai mostrar neste domingo, 4h da tarde.

No Carioca, mesmo horário, Vasco e Resende, em São Januário.

Pensa em casa

Repare que, de uns tempos para cá, surgiram vários apresentadores e apresentadoras de programas. Só que praticamente todos à frente de formatos estabelecidos, com pouco ou quase nada para ser acrescentado.

Porém, nenhum novo animador ou pessoas que trabalhem na linha do Faustão ou Silvio Santos. Por que será?

Cinema

Crédito Fábio Rocha



O filme “Alemão 2″, sobre os desdobramentos da operação no Rio de Janeiro em 2010, se passa nove anos depois que a polícia ocupou o morro.

Estreia no dia 31. Além de Gabriel Leone, Vladimir Brichta, Leandra Leal, Digão Ribeiro, Mariana Nunes, Zezé Motta e Aline Borges estão no elenco.



Bate – Rebate

· Os serviços de streaming estão virando anunciantes da televisão…

· … Além da necessidade que existe, também é um indicativo de pacífica convivência…

· … Que poderá se estreitar mais nos próximos tempos com prováveis ou iminentes parcerias…

· … Quem, no passado, chegou a imaginar Globo e Televisiva de braços dados…

· … Televisa, aliás, que lançou a sua plataforma, mas ainda não anunciou planos para o Brasil.

· Assim como várias críticas partiram daqui a respeito, vale destacar a direção de fotografia da novela “Além da Ilusão”, da Globo…

· … Em cada capítulo percebe-se que, atrás de tudo, existe uma equipe competente trabalhando e cuidando de todos os detalhes.

· Mais uma pista importante sobre o canal de jornalismo da Newco, que vai entrar em processo de montagem…

· … Tudo caminha para ampliação de alianças com grupos de fora…

· … Já existem acordos firmados com Japão, China, Líbano e em outros países para ampliar os limites dessa malha.

C´est fini

Sobre a dramaturgia da Band, certo é que a sua base será nos estúdios da Vera Cruz em São Bernardo do Campo. A proposta inicial é trabalhar com produção de séries. Nada de novelas, pelo menos no primeiro momento.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais.