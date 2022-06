Flávio Ricco: Band tem no seu comercial a principal pedra de tropeço

Por: Flávio Ricco

Colaboração: José Carlos Nery

Band tem no seu comercial a principal pedra de tropeço

Hoje, o grande problema da Band, aquele que tira o sono de todos, é o seu departamento comercial. Tentativas de colocar ordem lá dentro, até que existiram, nas apostas feitas em nomes como os de Daniel Simões e João Binda, executivos dos mais respeitados do mercado.

Porém, tanto um quanto o outro, em pouco menos de dois meses de trabalho, verificaram que, diante de uma situação que já está estabelecida, não seria possível mudar quase nada ou atender qualquer expectativa.

Aliás, registre-se, foram bem honestos em colocar rapidamente os seus cargos à disposição.

E este é um problema, que para ser resolvido, vai exigir uma série de mudanças outras, profundas e essenciais, que devem ir muito além da simples troca de um diretor para outro.

Os vícios existentes e compromissos que ao longo dos tempos foram assumidos, sem medir as consequências, enquanto não forem equacionados, não irão oferecer a Band a possibilidade e até a tranquilidade de operar normalmente. E de nada adianta manter ou jogar uma régua lá em cima, como sempre foi feito, se a sua programação, como um todo, não possui pontos de apoio suficientes. Pés no chão e coragem, para fazer tudo o que deve ser feito, são as únicas alternativas viáveis.

TV Tudo

Cuidados 1



Devido ao aumento de casos de Covid-19, a Teledramaturgia do SBT, que já havia tornado obrigatório o uso de máscara durante as gravações em estúdio, estendeu também para externas, por toda a equipe de elenco, apoio, técnica e de infraestrutura.

Exceção apenas, claro, para os atores em cena.

(Sophia Valverde e Igor Jansen)

Cuidados 2

Ainda por conta das medidas que estão sendo tomadas, a direção do SBT também baixou ordem, proibindo qualquer tipo de festa ou comemoração em suas dependências.

Nada que provoque aglomerações será autorizado até segunda ordem.

Tem data

A Band está programando para o dia 5, terça-feira próxima, o lançamento do seu nosso canal, Empreender, com sede em Brasília.

Entre as suas atrações, um telejornal diário, nacional, às 19h30, com apresentação de Millena Machado.

Ilha Record

Escalado para a segunda temporada do “Ilha Record”, que estreia em julho na Record, o jovem ator Kaik Pereira integrou o elenco de um dos maiores sucessos do Gloob, a série “Escola de Gênios”, fazendo o Isaac.

A produção foi licenciada para 87 países e também ganhou exibição na TV Cultura. No total, 6 temporadas e 156 episódios.

Lista toda

A propósito do “Ilha”, num intervalo do último “Domingo Espetacular”, a Record divulgou a lista de todos os participantes.

São eles: Solange Gomes, Ste Viegas, Whendy Tavares, Vitoria Bellato, Aline Dahlen, Jaciara Dias, Raphael Sander, Bruno Sutter, Kaik Pereira, Nakagima, Caique Aguiar, Fabio Braz e Kaio Viana.

Complicado

Na TV Jovem Pan, desde o início das suas atividades e sem medir possíveis consequências, sempre foi incentivado o conflito de opiniões entre os seus comentaristas.

Isso, a tal ponto, que virou meio que uma guerra, no ar e fora dele. Existem até ameaças de processo de um contra o outro. Por exemplo: Paulo Figueiredo contra Maicon Mendes. Onde já se viu? Um não concorda com a informação dada pelo outro.

Corta!

Foram concluídas na última semana as gravações da terceira temporada de “LOL: Se Rir, Já Era”, do Amazon Prime.

Tom Cavalcante continua no posto de apresentador.

Novo comando

A produtora carioca Renata Almeida Magalhães vai assumir a presidência da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais nesta próxima sexta, 1º de julho.

Eleita para o biênio 2022-2024, ela ocupará o cargo que, desde 2018, era de Jorge Peregrino, tornando-se a primeira mulher à frente da mais importante entidade do setor audiovisual do país.

Pilotando

Patrícia Poeta e Manoel Soares já trocaram o Rio por São Paulo, para iniciar os pilotos do “Encontro”, que vai estrear seu novo formato na próxima segunda-feira.

O “Bem Estar”, com Michelle Loreto e Valéria Almeida, será um dos quadros fixos do programa.

Hoje é ela

Anne Lotermann, do “Faustão na Band”, é a convidada do “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, nas redes sociais do R7.

Ao vivo, a partir das 18h. Vai perder?

(Divulgação Band)

Bate – Rebate

• Com Adriana Esteves e Milhem Cortaz, a série “Os Outros”, para o Globoplay, segue com as suas gravações nos Estúdios Globo….

• … De acordo com planejamento traçado, os trabalhos devem seguir até o final de agosto.

• Com lançamento nos cinemas em 21 de julho, “Pluft, O Fantasminha”, com direção de Rosane Svartman, tem Tim Rescala responsável pela trilha sonora…

• … São mais de 80 faixas, inclusive com a regravação de três canções originais da peça de Maria Clara Machado…

• … O elenco reúne Nicolas Cruz, Lola Belli, Thais Belchior, Arthur Aguiar, Lucas Salles, Juliano Cazarré, entre outros.

• Flávio Tolezani informou à coluna que seguirá no elenco de “Dom”, do Amazon Prime, na sua terceira temporada….

• … A segunda, com Gabriel Leone, totalmente pronta, será lançada em breve.

• No dia 8 de julho, a partir das 12h30, vai acontecer no Teatro Alcione Araújo, no Rio, o “China Zone”, que discute o conteúdo audiovisual no mundo digital…

• … Entre outros convidados, as presenças de Lucélia Santos e Mauro Alencar.

• SBT volta com a Libertadores da América, nesta terça, 21h30…

• … Corinthians e Boca Junior, na Neo Química Arena, com Téo José, Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Bastos.

C´est fini

Ainda falta muito para a próxima novela de Walcyr Carrasco, “Terra Vermelha”, entrar em produção na Globo para a faixa das 21h. Mas, em se tratando de elenco, ele não vai abrir mão, uma vez mais, de contar com um forte grupo de atores veteranos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!