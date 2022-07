Flávio Ricco: Band tem entendimentos avançados para transmitir desfiles de São Paulo

Colaboração: José Carlos Nery

Como aqui foi falado, representes da Liga das Escolas de Samba de São Paulo se reuniram com a direção da Band na semana passada.

O assunto, conversado por mais de três horas, foi a implantação de um novo modelo de negócio, que poderá culminar com a transmissão dos desfiles das escolas de samba paulistanas, os dois grupos principais, já a partir do ano que vem.

Há o interesse, das duas partes, em fechar a questão o mais rapidamente possível.

Para a Band, entendem os seus responsáveis, será uma conquista significava para a cobertura do Carnaval que tradicionalmente realiza.

Assim como isso, vindo a acontecer, também passará a atender melhor os interesses da Liga a partir da transmissão em rede nacional e não só São Paulo, como a Globo vinha fazendo. Está tudo muito bem conversado e adiantado, mas, procurado pela coluna, o diretor da Band, Antonio Zimmerle, que é um dos principais articuladores, não quis se manifestar.

(Imagem: Mancha Verde, campeã do carnaval em São Paulo)

TV Tudo

Humor

Marcus Majella e Rafael Infante começaram a gravar um novo programa para o Multishow, mas ainda sem título ou data de estreia, com direção de Alice Demier e codireção de Ju Amaral.

A ideia é viajar pelo Brasil em busca de personalidades que viralizaram nas redes e apresentar essas pessoas de uma outra maneira.

Estaleiro

Nelson Rubens tem seu retorno ao “TV Fama”, na Rede TV!, marcado para a próxima segunda-feira…

Também ele teve que se afastar do programa por causa da Covid.

Livro

(Instagram)

Ilze Scamparini, muitos anos de Itália, já confirma presença na Bienal do Livro, em São Paulo, no próximo dia 9, para participar de uma mesa que vai falar sobre ser jornalista no Brasil e para o Brasil.

E também lançar o seu romance “Atirem Direto no Meu Coração”.



Tradição exige

A Band, através do seu departamento de esportes, vem desenvolvendo esforços para conseguir, ainda para este ano, a transmissão de um importante campeonato de futebol.

Uma TV que já foi conhecida como “canal do esporte” passar batido é algo inaceitável.

Complicações

O problema é que em se tratando do mercado nacional não há nada mais interessante disponível ou em disputa. Talvez a Copa do Brasil, mas com direitos em jogo só a partir do ano que vem. A ordem é tentar pegar alguma coisa lá de fora.

Repique

Vale chamar, mais uma vez, a atenção para a entrevista do Roberto Cabrini com o Luva de Pedreiro, realizada nesta última semana, contando tudo da vida dele, desde a infância, como veio o apelido e a troca de empresário. Amanhã, em duas partes, uma pouco menor no “Domingo Espetacular” e a segunda, mais completa, no “Câmera Record”.

Liberou geral

A internet, Instagram principalmente, virou o novo meio do pessoal da TV, entre atores e jornalistas, apresentar merchandisings. De creme de beleza a roupa, até colchão já entrou no meio. Agora é torcer para essas marcas sempre se comportarem direitinho. Ninguém, amanhã, ter que falar mal delas.

Como é o mundo

“La Casa de Papel” é considerado um dos grandes sucessos da Netflix, em todas as suas temporadas.

Agora surgiu “La Casa de Papel: Coreia”, que é até bem feitinha e está entre os títulos mais procurados da plataforma. Só uma observação: já imaginou se a moda pega?

Passo acelerado

Dandara Mariana fará “Travessia”/Instagram

A Globo vem imprimindo um ritmo muito forte nos preparativos de “Travessia”, da Glória Perez, substituta de “Pantanal” na faixa das 21h. Elenco escalado e já se envolvendo nos primeiros trabalhos.

Só há um cuidado com a data. Nada é divulgado, porque ainda não existe esta definição.



Motivo principal

O fato da Globo ainda não definir a estreia de “Travessia” em nada tem a ver com qualquer atraso.

Há o entendimento que “Pantanal” continua bem, com muita saúde e será espichada na medida do possível. Apenas isso.

Bate – Rebate

· Marcelo Serrado também faz uma participação na série “O Jogo que Mudou a História”, do Globoplay, em gravação.

· “Power Couple” entra na reta final. Mais duas semanas e termina, com surpresas programadas a partir de agora.

· Neste domingo, a partir das 10h30, tem Fórmula 1, o GP da Inglaterra, na Band, com Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Max Wilson e Mariana Becker.

· “Cantinho Preferido”, programa multiplataforma do “Domingo Espetacular”, disponível no PlayPlus, R7.com e YouTube, mostra nesta semana o espaço favorito de Yasmin Castilho, influenciadora digital.

· TV Cultura anuncia novidades na sua programação infantil a partir de segunda-feira…

· … E tudo por causa das férias escolares.

· Está garantida mais uma temporada do programa “Avisa lá que eu vou”, do Paulo Vieira, para o GNT.

· Pessoal do novo “Encontro”, da Globo, vai passar o final de semana pilotando o programa nos estúdios de São Paulo.

· Com a presença dos filhos Max de Castro e Simoninha, o “Programa Raul Gil”, neste sábado, vai prestar uma homenagem a Wilson Simonal.

C´est fini

A exposição “Xuxa Xperience”, marcada para novembro, em São Paulo, vai recriar o cenário do “Xou da Xuxa” num ambiente de 500 metros quadrados, com direito a réplica da nave rosa do programa do antigo Teatro Fênix. Os ingressos já estão à venda.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!