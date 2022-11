Flávio Ricco: Band podia voltar com o Canal do Esporte

A Band já foi o “Canal do Esporte”. Uma época que ficou marcada na história, quando tinha presença intensa na cobertura dos grandes eventos esportivos da ocasião.

Mas, lamentavelmente, deixou de ser assim. O “Canal do Esporte”, porque nada mais veio a justificar sua utilização, foi abandonado.

Uma pena. O jornalismo e o esporte sempre foram as suas principais marcas.

A Band ainda tem uma equipe muito forte, assim como mantém três programas diários dedicados ao futebol e outros três nos finais de semana.

Mas continua faltando um grande direito. É estranho verificar a sua ausência de tudo.

Por que não negociar um dos campeonatos regionais agora para o começo do ano? Ou a Série B do campeonato brasileiro, já colocada à disposição dos interessados?

Não custa tentar. Voltar com “Canal do Esporte”, ainda que não seja do tamanho que existiu, representará para a Band e para o seu próprio telespectador muito mais do que simplesmente resgatar uma marca. Será meio que honrar o passado.

TV Tudo

Ordem interna

A TV Jovem Pan trabalha agora com a orientação de diminuir drasticamente a presença da Copa do Mundo na sua programação.

Reduzir só aos resultados e olhe lá.

Prospecção

Segundo análise desenvolvida, o pessoal da Pan concluiu que o público não está muito interessado.

Que quando entra o tema, tem caído a audiência. Diante disso, agora é só o básico e pronto.

Nova série

Sob encomenda do HBO Max, a Floresta/Sony abriu os trabalhos de mais uma série nacional.

Trata-se de “Da Ponte Para Lá”, criada por Erick Andrade e Thaís Falcão, com direção de Vicente Amorim, Rodrigo Monte, Giovanni Bianco e Luh Maza.

Elenco

Foram convidados para o elenco de “Da Ponte Para Lá” os atores João Guilherme, Gabz, Caio Horowicz, Augusto Madeira, Marcello Antony e Virginia Cavendish.

A série vai tratar dos contrastes entre jovens da elite e da quebrada de São Paulo. Uma investigação policial começa quando esses mundos se cruzam.

Premiação

Vários jornalistas, entre eles brasileiros como Eder Luiz, Galvão Bueno e Ricardo Capriotti foram homenageados pela FIFA e pela Associação Internacional de Jornalistas Esportivos, em uma cerimônia realizada, ontem, no Catar.

Ronaldo Fenômeno fez a entrega dos troféus.

Fim de papo

Valentina Bandeira

A atriz e comediante Valentina Bandeira, que fez uma boa dupla com Douglas Silva, o Oberdan, na novela “Todas as Flores”, vivendo a Dira, já se despediu das gravações.

Valentina também gravou uma participação especial na nova temporada do “Vai Que Cola”.

Semana daquelas

A dinâmica do final da “Fazenda”, divulgada ontem, prevê para semana que vem uma roça extra; terá também um Top 6, prova com a participação dos eliminados, que irá definir a formação de duas roças especiais e eliminações na segunda e terça-feira seguintes.

Daí sairão os quatro finalistas. No dia seguinte à última festa, 14, a grande final.

Fazendo as vezes

O programa do Ronnie Von, devidamente adaptado e assumindo o rótulo de especial, será exibido nesta quinta, após o “Sensacional”, de Daniela Albuquerque. Antigo horário do Luiz Ernesto Lacombe.

É o mesmo das manhãs, mas com novas “cabeças”, trocando “bom dia” por “boa noite” para ninguém se assustar.

Jesus e streaming

A volta da novela “Jesus” à programação da Record não é a única novidade envolvendo o ator Dudu Azevedo.

A partir do dia 25, ele também vai aparecer na série “O Cangaceiro do Futuro”, produção da Netflix em 7 episódios. Ainda no elenco, Edmilson Filho, Chandelly Braz, Fábio Lago, Max Petterson, Valéria Vitoriano, entre outros.

Troca de presentes

O especial “Família Record”, em sua edição 2022, tem previsão de exibição para os dias 19 e 20 deste próximo mês, às 22h45.

Como sempre, movimentando grandes nomes do seu elenco, dos mais diferentes segmentos.

Bate – Rebate

• Emilio Orciollo Netto concluiu sua participação nas filmagens de “Ângela”, sobre a vida da socialite Ângela Diniz. Isis Valverde vive a protagonista…

• … Os trabalhos do longa ainda não foram encerrados. Direção de Hugo Prata.

• Nesta quinta-feira, a partir das 19h no Conjunto Nacional, na Paulista, Elmo Francfort, Drummond Livraria e a Editora Valentina promovem noite de autógrafos do livro: “A História da Televisão Brasileira Para Quem Tem Pressa”.

• A propósito, ontem, na Kassa 309, Amanda Françozo promoveu o lançamento do seu livro, “Diário de Vitória”.

• Netflix marcou para dia 16, o lançamento de “Perdidos em Londres”, filme com Daniel Radcliffe.

• Situação inalterada: a exibição do “Chaves” continua proibida no mundo inteiro.

• A nova temporada do “Jojo Nove e Meia”, no Multishow, ainda não foi confirmada para o ano que vem.

• Ida de Jade Picon ao Catar foi só para assistir Brasil e Suíça…

• … Sem qualquer prejuízo, informa-se, para as gravações de “Travessia” na Globo.

• Ainda não há uma data para retorno de Glória Maria às atividades na Globo. A informação é que ela está de férias e ainda tem algumas folgas acumuladas.

• No episódio de “Versões” que vai ao ar nesta quarta-feira, às 23h30, pelo Canal Bis, o cantor Zé Ibarra coloca o seu estilo nas canções de sucesso de Caetano Veloso…

• … No programa apresentado por Dedé Teicher, jovens talentos musicais fazem versões de músicas de artistas consagrados.

C´est fini

Pessoal de “A Praça é Nossa” na reta final de gravações para esta temporada. Serão mais quatro, e a última no próximo dia 22, antes das férias coletivas. Ainda sobre a “Praça”, o titular Carlos Alberto de Nóbrega fez uma participação especial nas filmagens do próximo longa de Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!