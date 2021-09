Flávio Ricco: Band já tem a programação 2022. Datena é a dúvida

Está resolvido, então, que a Band, em um encontro com o mercado no próximo dia 28, irá apresentar oficialmente a sua grade do ano que vem. Antecedência de três meses em relação ao lançamento, o que já é um progresso. Demonstra organização.

Principal novidade, claro, sem segredo nenhum, a estreia de Fausto Silva, com programas diários, das 20h30 às 22h45. Agora todos terão conhecimento do que ele pretende fazer em cada noite.

Por outra, a Band já assumiu o Teatro Itália, que agora passa por pequenas reformas, principalmente nos camarins, para permitir sua imediata utilização. Além disso, já existe a busca de um estúdio para a realização do “MasterChef”, que não terá a sua produção interrompida.

Ainda como certezas, muitos filmes – um pacote com quase cem títulos foi comprado recentemente, mais uma temporada do “Duelo de Mães” e a volta de “O Aprendiz”.

A principal dúvida responde pelo nome de José Luiz Datena. Se, de fato, ele sair candidato, como tem anunciado, existe o risco do “Brasil Urgente” acabar. Essa é a grande questão. Há o entendimento que o programa tem a cara dele e será praticamente impossível uma simples substituição.

TV Tudo

Serviço completo

Para não deixar pela metade, a informação completa do “MasterChef” é a seguinte: a Band procurou a Endemol, seis meses antes do prazo estipulado, que seria março de 2022, e já demonstrou interesse em renovar os direitos do programa.

E por mais três anos.

Fila das sete

Vencedora da “Superdança dos famosos”, Paolla Oliveira, agora, vai aguardar o processo de preparação de uma nova novela da Globo.

A sua participação em “Cara & Coragem”, substituta de “Quanto Mais Vida, Melhor”, está confirmada.

(Instagram)

Porta aberta

Aos poucos, a ESPN está reabrindo a porta dos seus estúdios e promovendo o retorno do trabalho presencial dos seus apresentadores e comentaristas.

No ar, o resultado ainda é pequeno. Mas nos interiores vem se acentuando bem a gravação de novos pilotos.

Mudança

Ainda no campo esportivo, André Cavalcante, repórter, ex-Fox Sports, acertou com a TV Centro América, afiliada da Globo em Cuiabá.

E já estreou em transmissões do campeonato brasileiro pelo SporTV.

Curto-circuito

A direção da CNN Brasil deve agir rapidamente e apagar alguns focos de incêndio. Ambiente não está legal.

Após a inesperada demissão de Evaristo Costa, uma enorme insegurança tomou conta de quase todos os seus setores. Muitos já achando que podem ser os próximos. Fora outros dois, nomes importantes, que pediram para sair.

Fazenda 13

Lidi Lisboa está confirmada nas cabines e lives de “A Fazenda 13”, ao lado de Lucas Selfie. Lidi que também viverá um dos principais papéis da nova série brasileira da Netflix, “A Sogra que Pariu”.

Alice, sua personagem, será a nora de Dona Isadir (Rodrigo Sant´Anna).

Espera um pouco

A Band, assim como outras TVs, resolveu apresentar uma série no “Jornal da Band” sobre 11 de setembro. Pauta obrigatória.

Só não entendi o porquê da utilização de imagens do YouTube em vez do arquivo da própria emissora. Qualidade de imagem sofrível. Apagada, sem brilho. Ruim de doer. Estragou ou foi falta de vontade de procurar?

Espera um pouco

Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Alguém sabe?

Acho que também é o caso de descobrir: o Fox Sports sempre se intitulou “Casa da Libertadores” e o TNT, “Casa da Champions”. Não é por nada, mas alguém chupinhou de alguém. Quem?

Acordão

Direto do México, chega a informação que, intermediários, próximos e de confiança das partes, estariam trabalhando para um acordo entre Roberto Gómez Fernández e a Televisa, que finalmente possibilitaria a liberação do Chaves.

Empresas do streaming, muito mais que duas, estão bem de olho em cima.

Dois pontos

Sobre essa questão Televisa – Roberto Gómez Fernández, uma é dona das fitas e a Chespirito possui os direitos intelectuais.

Por fora de tudo, tem mais um detalhe. Desde que a sua exibição foi interrompida, em julho do ano passado, a Televisa se comprometeu a comunicar o SBT antes sobre qualquer acordo.

Nota musical

Isabel Fillardis, a Amanishakheto na última fase de “Gênesis”, volta como cantora e lança nesta quinta-feira, nas plataformas digitais, o single “O Meu Lugar”, de Renato Gues e Sérgio Souza.

Música de trabalho do EP “Bel, Muito Prazer”, que promete muitas referências do soul, jazz e R&B.

(Blad Meneghel)

Bate – Rebate

• Hoje tem Brasil e Peru na Globo pelas eliminatórias. Tem, maneira de dizer. Tudo indica que sim.

• A propósito do futebol na Globo, a escolha do “Craque do Jogo” está acontecendo normalmente…

• … E, mais uma vez demonstrando a sua inutilidade, em Corinthians e Juventude, o escolhido foi Luan, reserva e que só entrou nos minutos finais…

• … Ninguém aqui vai querer consertar cabeça de torcedor, mas este desrespeito com o atleta poderia ser evitado…

• … Ou senão, se ninguém consegue ou tem vontade de fazer isso, vamos deixar combinado que não é uma coisa séria e ponto final.

• A jornalista Adriana Mabilia, depois de quase dois anos na área de internacional da CNN Brasil, ficou pouco tempo na Jovem Pan…

• … E já se acertou com a TV Cultura…

• … Jovem Pan que passou a contar em Brasília com o repórter Túlio Amâncio, que era da TV Paranaíba, afiliada da Record no triângulo mineiro.

• O canal Sexy Hot estreia “Dicionário Erótico”, primeira série da marca no ano, dividida em quatro episódios. Sempre às quintas-feiras, à meia-noite.

• A Warner Channel apresenta a volta da sexta e última temporada da série “Supergirl”, no próximo dia 12, às 22h.

• Aline Midlej e Paulo Renato Soares integram a equipe que substitui William Bonner e Renata Vasconcellos no “Jornal Nacional” a partir do dia 18.

• Pelo quarto ano consecutivo, a versão brasileira do “The Voice Kids” recebe a indicação e concorre ao Emmy Kids, desta vez na categoria “Factual e Entretenimento”…

• … Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia virtual, no dia 12 de outubro.

C´est fini

Carlos Bonow interpreta um ex-jogador de vôlei, Paulo Eduardo, que tenta conquistar Manu (Nathalia Dill), na comédia romântica “Um Casal Inseparável”, que chega aos cinemas hoje. Marcos Veras, o Leo, é o seu rival na trama. Bonow também se prepara para entrar em “Nos Tempos do Imperador”, como um cantor, Alberto, que trabalha em um cassino.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!