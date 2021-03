Flávio Ricco: Band acerta a volta do diretor do “CQC”

Colaboração: José Carlos Nery

Band acerta a volta do diretor do “CQC”

Diego Guebel, bem-sucedido produtor de formatos audiovisuais e fundador da Eyeworks-Cuatro Cabezas, está de volta ao Brasil, de novo na Band, onde trabalhou de 2011 a 2017, como diretor artístico e depois vice-presidente.

A informação de agora é que ele não terá um cargo específico, até porque os seus negócios fora do Brasil, principalmente na Argentina e Espanha, o impedem, mas será uma espécie de consultor.

Alguém muito ligado ao presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, Guebel passará a dar uma assessoria em setores como de produção e programação. Terá uma palavra muito forte.

Em sua passagem anterior pela Band, ele foi o responsável pela exibição de programas como “CQC” e “A Liga”, e a vinda do “MasterChef”.

E, agora, uma das suas principais funções será a de também desenvolver novos formatos para a grade.

Diego Guebel, pouco mais de três anos fora, está de volta à Band. E voltando forte.

Proposta

A Rede TV! está oferecendo para Luciana Gimenez, se o seu contrato vier a ser renovado, além do “Superpop” semanal, a apresentação de um novo programa.

Trata-se de um formato de namoro, para substituir o “By Night” nas noites de terça-feira.

Pelo sim, pelo não

O lançamento da nova programação da Rede TV!, que inclui “Foi Mau”, do Maurício Meirelles, e “Me Poupe Show”, da Nathalia Arcuri, que seria nesta segunda-feira, foi transferido para o dia 25.

Por causa das restrições.

Por outro lado

Ainda em se tratando de Rede TV!, o empenho do seu RH tem que ser destacado, tornando obrigatório o uso de máscara em todas as dependências da emissora. Perfeitamente certo.

Só falta essa ordem também valer para seus diretores e para a apresentadora Daniela Albuquerque.

Tudo igual

Isis Valverde, a Betina de ‘Amor de Mãe’/crédito Instagram

“Amor de Mãe” abre nesta segunda-feira sua fase final com capítulos inéditos.

A pandemia vai aparecer na novela da mesma maneira que entrou na vida de todos, mostrando isolamento, álcool em gel e uso de máscaras. Ou seja, uma introdução bem realista.

Esticada

A Band pretendia encerrar no fim deste mês as inscrições para a próxima temporada do “MasterChef”, versão amadores.

No entanto, já existe a possibilidade desse prazo ser espichado.

Ladainha

Ainda na parte que toca o “MasterChef”, a informação é que “prosseguem os esforços para encontrar a substituta de Paola Carosella”.

“Esforços”? Mas está tão difícil assim? Isso também está quase virando uma novela.

Acabou mal

Meio que pênalti sem goleiro: a Mediapro elabora processo contra a TVWA e Walter Abrahão.

Como se esperava, a anunciada compra do pacote das eliminatórias não vai acabar bem.

Jogou junto

Taís Araújo não se limitou apenas a gravar como apresentadora da nova temporada do “Superbonita” no GNT.

A sua colaboração com a equipe também foi importante, dando dicas de entrevistas e passando contatos.

Infância em risco

“Infância em risco” é o tema da série que estreia nesta segunda-feira no “Jornal da Record”. As equipes do telejornal em São Paulo, Rio e Belém vão mostrar que, por causa da pandemia, houve um crescimento no número de casos envolvendo menores vítimas de maus-tratos e negligência.

Com as escolas fechadas e confinados, muitos passaram a sofrer abusos sexuais e violência dentro de casa.

Pelas pontas

Edilson Capetinha, além dos comentários de futebol, agora também faz questão de assessorar os investimentos de seus companheiros de Band.

Já se coloca como um especialista no mercado do Bitcoin.

Fila das sete

Com todas essas mudanças na Globo, é bem provável que “Cara e Coragem”, novela de Claudia Souto para a faixa das sete, esteja completamente escrita muito antes da estreia.

A equipe continua trabalhando no roteiro. Pela ordem, antes, serão exibidas “Salve-se Quem Puder” e “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

A propósito

A tendência na Globo é essa: assim que possível, acelerar ao máximo a gravação de suas novelas.

Mesmo considerando os riscos que existem, entre os principais a rejeição do público e a impossibilidade de mexer, a ordem que vai valer é a de abrir maior frente possível.

Ponto em questão

Apelar para as reprises, até porque não havia outra saída, no aspecto da audiência, não foi uma experiência de todo ruim.

O problema é que a força comercial, entre intervalos e ações de merchandising, não é a mesma de um trabalho inédito.

A primeira

Crédito Edu Moraes

Ricardo Blat, 70 anos, fará seu primeiro trabalho na Record, como o Lotam, personagem da fase Abraão, em “Gênesis”. Ele já passou por outras TVs, casos de SBT, Band e Manchete, mas foi na Globo que emplacou dezenas de produções.

Bate – Rebate

• A necessidade de evitar aglomerações levou o Fox Sports a dividir sua equipe na transmissão do jogo do Santos na Libertadores…

• … João Guilherme narrou do estúdio, com os comentaristas em casa…

• … Existiram diferenças e problemas de áudio.

• O ator Silvero Pereira, que fez o Raimundo Nonato em “A Força do Querer”, será entrevistado por Marcelo Tas no “Provoca” desta terça-feira, pela Cultura.

• Até segunda ordem, a escala de autores nos diversos horários de novelas, que Silvio de Abreu deixou pronta, será mantida na Globo…

• … As mudanças se vierem a existir, só serão por absoluta necessidade.

• Carlos Alberto de Nóbrega até gostaria que as reuniões da “Praça”, para definir os planos de volta aos estúdios, acontecessem no próprio SBT…

• … Mas isso não será possível agora. Terão que acontecer de maneira virtual…

• … A ideia de retornar com as gravações entre abril e maio continua de pé.

• A resposta às entradas de Mariana Godoy e Sérgio Aguiar no “Fala Brasil”, da Record, é bem positiva…

• … As mudanças na linha editorial e na forma de apresentar o jornal foram aprovadas pelo público.

C´est fini

Diante do atual cenário, fica difícil cravar o retorno de “O Aprendiz” com Roberto Justus. De qualquer forma, o novo formato, que também depende de externas, está pensado para o segundo semestre.

Recentemente, a Band registrou as marcas “A Vaga É Sua” e “O Contratado”, que poderão fazer parte do programa.

