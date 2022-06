Flávio Ricco – Atriz internacional está confirmada na série Reis

A atriz Maiara Walsh, filha de mãe brasileira e pai norte-americano, está confirmada em “Reis”, na Record. Ela viverá Abigail na quarta temporada da produção, “A Perseguição”, com foco na história de Davi.

De acordo com o perfil da personagem, ela é esposa de Nabal, e filha de Asher e Liora. Inteligente, virtuosa e temente a Deus, mas frustrada com o casamento. Terá uma grande rivalidade com Queila (atriz ainda não revelada).

Maiara sabe falar inglês, português e espanhol e possui no currículo produções como “Mean Girls 2”(Meninas Malvadas 2”), “Cory na Casa Branca”, “Agentes da Shield”, “The Vampire Diaries”, “Desperate Housewives”, entre outros. Também trabalhou em conteúdos brasileiros, casos de “Coisa Mais Linda” e “Diários de Intercâmbio”.

A Record, vale destacar, está montando elencos muito fortes para as próximas temporadas de “Reis”. Recentemente, a coluna anunciou as entradas de Juliana Boller e Christine Fernandes.

Enquanto a emissora exibe diariamente “Todas as Garotas em Mim”, já com duas temporadas gravadas, no seu complexo de estúdios do Rio, prosseguem normalmente os trabalhos de “Reis”.

TV Tudo

Reis

Os atores Edu Porto e Israel Eyer estão confirmados na terceira e quarta temporadas de “Reis”, na Record.

Gravações e ensaios nos estúdios da emissora, no Rio, estão a todo vapor.

(Divulgação)

Troca de experiências

Ângelo Paes Leme, atualmente em “Todas as Garotas em Mim”, na Record, elogia essa mistura de atores jovens e experientes em cartaz na série.

“Foi muito bom realizar esse trabalho com um elenco tão talentoso, a maioria de atores jovens. Essa troca de experiências foi tão rica, tão prazerosa…”, declarou o ator à coluna.

Expectativa

O reality “Cook Island – Ilha do Sabor”, comandado por Joaquim Lopes e Jéssica Ellen, deve ganhar uma segunda temporada no GNT, muito também em função do sucesso no Globoplay.

Grávida, Jéssica precisou deixar o elenco da novela “Mar do Sertão”. Resta saber como vai ficar a questão do programa de culinária, se a próxima edição for confirmada.

Diversidade

Pabllo Vittar, Gloria Groove e Aretuza Lovi serão estrelas do documentário “Tombadoras”.

O canal BIS exibe dia 26, às 23h, em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+.

Cinema

Nesta quinta, a animação “Lightyear”, sobre o boneco Buzz Lightyear de “Toy Story”, estreia nos cinemas. Marcos Mion é quem dubla o protagonista no Brasil, que tem a voz do ator Chris Evans, sempre lembrado pelo trabalho como Capitão América.

Ídolo teen

Integrante da novela “Poliana Moça” no SBT, Igor Jansen iniciou a pré-venda virtual de um livro que pretende contar a sua trajetória. “O Diário Secreto de Igor Jansen” sairá pela Editora Pixel.

Reality

A coluna assistiu ao primeiro episódio de “A Ponte – The Bridge Brasil”, lançado na última semana no HBO Max, comandado pelo ator Murilo Rosa. O reality mistura famosos e anônimos para construir uma ponte num lugar isolado e oferece um prêmio de R$500 mil para o vencedor.

Tem uma pegada diferente só pelo formato em si. A edição do episódio também não é óbvia.

Comédia

Marcelo Serrado, Thati Lopes e Luis Miranda estão no elenco da comédia “Dissonantes”. O longa apresenta um guitarrista tiozão parado no tempo que tem que se virar depois que sua mulher o abandona. E ainda, para sair da lama, vai ter que esquecer o orgulho e aceitar tocar com uma divertida aspirante à estrela da música pop. Estreia no próximo dia 23.

Braços abertos

As gravações de “Todas as Garotas em Mim” aconteceram em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O diretor Rudi Lagemann, o Foguinho, fez questão de destacar o bom ambiente encontrado em todas as locações, em especial, em pontos turísticos. O pessoal colaborou bastante.

Combustível

Nivea Maria, 75 anos, encarou os mais diferentes trabalhos em 51 anos de Globo – “A Dona do Pedaço”(2019) foi sua última novela na emissora. Com uma carreira desse tamanho, ela até poderia se dar ao luxo de parar. Que nada! Aceitou fazer a terceira temporada da série “A Divisão”, interpretando a mãe de um empresário que é sequestrado (Marcelo Adnet), e vai que vai.

(crédito César Alves)

Bate-Rebate

Hoje, a partir das 19h, acontecerá a leitura do texto teatral “Cara a Tapa”, de Tarcísio Lara Puiati…

Será uma conexão Brasil – Portugal. Gabriela Moreyra e Pedro Carvalho vão ler. Ela do Rio e ele de Lisboa…

A leitura será transmitida no Instagram da atriz: @gabimoreyra.

Aos 85 anos, Moacyr Franco é um dos mais empolgados com o projeto do programa “Nóis na Firma”…

Está torcendo muito para que a Band defina logo a estreia do humorístico.

Ingrid Conte segue com seu trabalho como narradora em “Reis”…

”Já já, voltamos”, declara a atriz, confirmando seu trabalho nas próximas temporadas.

Silvia Abravanel estará dia 22 no “Superpop”, programa da Luciana Gimenez na Rede TV!.

Eduardo Martine e Francesco Minelli apresentam “O Filho da Mãe”, a partir de amanhã, no Teatro União Cultural, em São Paulo.

“Grande Sertão: Veredas”, protagonizado por Caio Blat, Luisa Arraes, Rodrigo Lombardi, Luís Miranda e Eduardo Sterblitch deve chegar em novembro aos cinemas…

Reinventado por Guel Arraes e Jorge Furtado, o filme está sendo tratado como uma superprodução.

Nova temporada do programa “Universo Karnal”, com Leandro Karnal, começa dia 2 de julho, às 23h, na CNN Brasil…

Estarão no programa nomes como Ney Matogrosso, Thiago Lacerda, Luiza Possi, Elisa Lucinda, Karol Conká, Padre Júlio Lancelotti e Pequena Lo.

A TV Aparecida exibe nesta quinta-feira, às 20h, mais uma edição inédita do projeto “Fortes na Fé Musical”…

Na voz de Missionários Redentoristas, o espetáculo traz canções temáticas em torno da espiritualidade de Corpus Christi.

Na esteira do sucesso da série sul-coreana “Round 6”, a Netflix fará um reality baseado na competição da obra de ficção. Assim como na história, serão 456 participantes concorrendo ao prêmio de US$4,56 milhões. As inscrições estão abertas a nível global e podem participar aqueles que têm fluência na língua inglesa.

