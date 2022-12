Flávio Ricco: As voltas que o mundo deu durante o confinamento da Fazenda

Na noite de hoje, sai o grande vencedor de “A Fazenda”, aquele ou aquela que vai colocar R$ 1,5 mi na sua conta bancária, além de outros benefícios conquistados ao longo da competição.

Mas é interessante imaginar a cabeça desses três finalistas, Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano, ou qual será a reação deles ao encontrar o mundo do lado de fora, depois de 95 dias de confinamento, além de um pequeno período preparatório.

Entre tudo o que aconteceu, algumas situações devem chamar mais atenção, como:

o Brasil, no período, teve um novo presidente eleito, Lula

permanece a guerra entre Rússia e Ucrânia

Seu Jorge é vítima de um ataque de racismo

o humorista Eddy Junior, em São Paulo, denuncia uma vizinha também por injuria racial

os casos de Covid voltam a crescer

Flamengo tornou-se campeão da Libertadores da América ao vencer o Athletico-PR

Palmeiras conquistou o seu 11º título no campeonato brasileiro

Max Verstappen conquistou o bicampeonato da Fórmula 1

Perdemos o mundial de vôlei feminino

Liz Truss ficou apenas 44 dias como primeira-ministra do Reino Unido

Um asteroide de potencial perigoso passou raspando pela Terra

O Twitter tem um novo dono, Elon Musk

Perdemos muita gente querida, entre elas, Gal Costa, Rolando Boldrin e Erasmo Carlos

Milton Nascimento se despediu dos shows

A nossa eliminação nas quartas de final no Mundial do Catar

Isso tudo, entre tantas outras coisas, inclusive no particular de cada um. Uma sensação que só eles podem descrever.

TV Tudo

Epa! Epa! Epa!

A Globo colocou no ar as primeiras chamadas do especial do Roberto Carlos.

Fala que será no dia 23 e mostra a imagens de alguns dos seus convidados. Só que alguém esqueceu de colocar o horário. É básico.

Retrospectiva

Sergio Aguiar e Mariana Weickert gravaram esta semana o especial “Retrospectiva dos Famosos”, que a Record exibe dia 22, quinta-feira, às 22h30. O programa vai destacar as separações, reconciliações, quem fez sucesso na internet e até prisões.

Histórias como o fim da dupla Simone e Simaria, gravidez de Cláudia Raia e o reencontro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella 20 anos após o término do namoro, entre outros temas.

(crédito: Edu Moraes/Record TV)

Travesseiro

O fim da Copa do Mundo no Catar poderá vir a ser o início de uma nova fase no esporte da Globo.

A informação, segundo fontes da coluna, é que mudanças importantes serão realizadas a partir de então. E com a possibilidade de acontecer um trabalho de renovação, a partir dos seus mais altos postos.

Insatisfação

A verdade, de acordo com essas fontes, é que há uma divisão muito forte no esporte da Globo entre o Rio e São Paulo. Inclusive na questão do tratamento. Para alguns tudo, para os outros nem tanto. Ou a sobra.

E a escala para o trabalho no Catar foi o que faltava para completar um quadro de enorme insatisfação.

Meio assim

Várias vezes aqui já foi falado que a GloboNews, em muitos horários, tem um programa só, só com títulos, apresentadores e participantes diferentes.

Inclusive os assuntos, porque também não existem tantos assim, normalmente são os mesmos.

E não é que

Pior é verificar que na TV esportiva está acontecendo a mesmíssima coisa.

Exemplos: SporTV e BandSports. Na faixa da noite, é um programa de debates atrás do outro. Na sequência. Tudo bem que com Copa do Mundo, quase não acontece mais nada, mas…

Musical

A programação de fim de ano da Record terá um especial com Ariana Grande – Live in London.

No ar, dia 28, às 22h30, com apresentação de Mariana Rios.

(reprodução Instagram)

Festas

O Prime Video anunciou o especial de comédia “Feliz Ano Novo… de Novo”, com apresentação de Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos e estreia marcada para o dia 20 de janeiro.

Juliette, Tia Má, Luana Martau, Lindsay Paulino e Pablo Sanábio, Ingrid e Lázaro irão interagir com uma plateia ao vivo e apresentar diversas esquetes sobre mudanças que levam a repensar o presente e refletir sobre todas as transformações que um novo ano inspira.

Mais uma ironia

CNN é a sigla para Cable News Network – Canal de Notícias à Cabo, em tradução livre para o português. TV a cabo. Mas que também quer, por aqui, alugar uma TV aberta – segundo o seu novo comando.

Agora, falar em aluguel no momento em que tantos profissionais estão sendo demitidos. Que hora, hein?

Recado

Mion, por favor, sem brigas ou ressentimento: você está muito bem no “Caldeirão”. Deu um gás novo ao programa.

Agora entre nós: você de bermuda, receber o “Demônios da Garoa”, eles de terno e gravata borboleta, foi um pouco modernoso demais, concorda? Mesmo com calor e descontração, não deixa de ser um traje inapropriado, não acha? Pensa melhor.

O próximo

Sobre o “Caldeirão” ainda, Evelyn Castro e Thardelly Lima estão entre os convidados do “Sobe o Som”, neste próximo sábado.

A atriz integra o elenco de “Encantado’s”, do Globoplay, enquanto o ator, faz “Mar do Sertão”.

(Divulgação)

Está assim

O comentário na Globo é que Fernanda Montenegro deixou o elenco de “Terra Vermelha”, substituta de “Travessia”, e que a personagem em questão já foi transferida para Susana Vieira. Fernanda, talvez, faça uma curta participação na trama. A assessoria, procurada, diz que ainda não abriu os trabalhos da novela.

Bate – Rebate

· Depois do “Kids”, a Globo também abriu inscrições para o “The Voice Brasil” – temporada 2023.

· A Globoplay já disponibilizou o desfecho da primeira fase da novela “Todas as Flores”. Retorno, só a partir do dia 5 de abril…

· … “Acho que a novela cumpriu suas expectativas, agradou ao público… Na segunda fase, podem aguardar uma história catártica”, avisa o autor João Emanuel Carneiro.

· Por alguma razão, vários profissionais “de vídeo” da Band, e por aí gente do jornalismo, esporte e entretenimento, se recusam a participar de programas das suas emissoras de rádio…

· … Cadê a política da boa vizinhança?

· Daniela Albuquerque, apresentadora do “Sensacional” nas noites de quinta da Rede TV!, é outra que pisou no acelerador nessas últimas semanas…

· … E vai deixar programas inéditos para o período de férias.

· Depois das apresentações realizadas recentemente em São Paulo, ainda não há planos para a volta da “Escolinhazinha do Professor Raimundo” aos palcos…

· … Tudo vai depender da agenda de Nizo Neto nos próximos meses.

C´est fini

Já está disponível no PlayPlus, serviço de streaming da Record, o especial “100 anos do rádio no Brasil”. Por quase 45 minutos, este trabalho repassa grandes êxitos do mais antigo e fiel companheiro de comunicação dos brasileiros, como programas de auditório e humorísticos, radionovelas de sucesso, grandes transmissões esportivas, coberturas jornalísticas e áudios do acervo da Rádio Record.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!