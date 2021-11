Flávio Ricco: As verdades da Globo e de Camila Queiroz

Colaboração: José Carlos Nery

Ainda sobre todo esse caso da Camila Queiroz com “Verdades Secretas 2”, a experiência de uma emissora que já passou por situações extremas, como rompimentos de contratos, mortes de atores, e afins, faz a diferença na hora de entregar uma solução convincente e que não desconecte o público de sua atração.

E é o que está acontecendo.

Rapidamente, todos os seus setores de produção, a começar pelo autor Walcyr Carrasco e a diretora Amora Mautner, foram envolvidos para resolver a questão da forma mais satisfatória possível.

Vivência e jogo de cintura contam demais nessa hora.

Nem cabe agora querer entender quem tinha razão ou não em todo esse imbróglio, mas é de se lamentar o que aconteceu. Teve, claro, um fator, a pandemia, como elemento novo, que provocou atrasos e problemas de toda ordem, até imprevisíveis, mas no meio de tudo a falta de um melhor diálogo acabou precipitando essa tão desastrosa contrariedade.

O que está feito, está feito. A Globo vai continuar tocando a vida dela e a Camila deve fazer o mesmo, abrindo-se ao convite de outras TVs ou aproveitando-se das enormes oportunidades que o streaming passou a oferecer. Resta a cada um juntar os seus cacos.



TV Tudo

Confusão na área

Fontes do mercado e até mesmo alguns dos seus diretores, que não querem ser identificados, revelam que a Band está muito próxima de ficar com os estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo. Isso deve mexer com meio mundo.

E uma negociação que deve fazer sobrar até para as várias feiras de móvel que lá se realizam quase o ano inteiro.

Vai indo

Em se tratando de SBT, cravar qualquer coisa, é sempre bem complicado, mas parece que o “Vem Pra Cá” já é um produto consolidado na grade de programação.

Sete meses no ar e os resultados são bem razoáveis, inclusive habilitando-se a concorrer aos prêmios de todo final de temporada.

Contando com ela

Ainda a propósito do SBT, agora, no início de 2022, Rebeca Abravanel deverá reassumir o “Roda a Roda”.

O contrato do Pato, marido dela, com o Orlando City, termina em dezembro e o casal deseja voltar ao Brasil.

Sob encomenda

Thaís Furlan, que deixou o jornalismo do SBT, fechou parceria com a Universal Pictures para produzir um conteúdo exclusivo de divulgação sobre o assassinato que inspirou o “Casa Gucci”.

O novo filme de Lady Gaga.

Reação

No capítulo desta quinta-feira de “Um Lugar ao Sol”, Rebeca (Andrea Beltrão) conversa com Ilana (Mariana Lima) sobre Felipe (Gabriel Leone) e diz saber que precisa se afastar do rapaz.

Nesse momento, ela recebe uma mensagem dele, o que a deixa ainda mais confusa.



Chamada de embarque

Equipe do SBT, com Teó José, comentaristas e repórteres está viajando para Montevideo nesta quarta-feira.

Sábado é a grande final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, é uma grande cobertura está sendo armada para a ocasião.

Substituição

Claudete Troiano teve um probleminha na voz, rouquidão brava, e ontem não apresentou o “Vou te Contar” na Rede TV!.

Alinne Prado, do “TV Fama”, foi chamada para assumir o programa.

Biônicos

Elisabetta Zenatti, executiva da Netflix, confirmou ontem durante o evento Mais Brasil na Tela uma informação antecipada pela coluna. “Biônicos”, filme de Afonso Poyart, está previsto para estrear em 2022.

Cauã Reymond, devido ao contrato com a Globo, vai ficar de fora. Bruno Gagliasso está cotado para um dos protagonistas.

Todo bonitinho

Silvio Luiz, “olho no lance”, perfumado e elegantemente trajado, passou toda a tarde de segunda-feira na Record, preparando fotos para campanha de lançamento do Paulistão.

Nas transmissões do digital, ele vai tabelar com Carioca, Zé Luiz e Bola.

Dupla diferente

Carolina Ferraz e Igor Rickli serão os apresentadores do especial “Família Record”.

As gravações estão confirmadas para o dia 4 de dezembro, a partir das 13h.

A propósito

Patrícia Costa está substituindo Carolina Ferraz no “Domingo Espetacular”, durante as férias da titular.

A volta da Carolina será no próprio dia 4, para gravar o “Família Record”.

Streaming

A HBO Max marcou para dia 25, com apresentação da modelo Alessandra Ambrosio, a estreia do reality “The Cut”. Produção em oito episódios, acompanhará 12 concorrentes pelo título de melhor hairstylist do País.

Os participantes deverão mostrar seu talento com técnicas de corte, penteado e coloração.



Passou em branco

O Brasil tinha cinco produções indicadas nesta edição do Emmy Internacional, que aconteceu segunda-feira em Nova York, mas passou em branco.

“Amor de Mãe”, por exemplo, concorria entre as novelas, mas quem ganhou foi a chinesa “The Song of Glory”.

“Diário de um confinado” brigava na categoria de melhor série de curta duração, mas o ganhador foi “Inside”, da Nova Zelândia.

Bate – Rebate

• A rádio Bandeirantes intensifica a cobertura da final da Libertadores a partir desta quarta-feira, com Ulisses Costa e Vinicius Bueno direto de Montevidéu.

· No sábado, à meia-noite, o Sex Hot vai exibir o filme “A Gênia do Dildo”…

· … A curiosidade é que se trata da produção vencedora do projeto Sexy Hot por Universitários, em que estudantes de todo o País enviam roteiros para o canal.

· A partir desta sexta, as obras que compõem o cenário do “Metrópolis”, da Cultura, passam a ser da artista Flávia Junqueira, conhecida por fotos com balões coloridos em paisagens urbanas.

· Vale destacar a participação do Lúcio Mauro Filho na campanha sobre prevenção do AVC. A importância de identificar os primeiros sinais e do rápido atendimento…

· … “A Vida Conta e o AVC não espera”, realizada pela Boehringer Ingelheim, foi motivada em uma história real…

· … E no caso do Lúcio Mauro Filho, seu próprio pai, o comediante Lucio Mauro falecido em 2019.

· Está indo bem o “CNN Viagem e Gastronomia”, apresentado pela Daniela Filomeno na CNN Brasil…

· … O episódio “O Japão em São Paulo” tem vários pedidos de reprise.

C´est fini

Escrito pelo roteirista brasileiro Beto Skubs junto com Kiley Donovan, o episódio “Bottle Up And Explode!”, quinto da 18ª temporada de “Grey’s Anatomy”, alcançou a segunda maior audiência do drama médico na temporada e ficou atrás apenas do episódio de estreia.

A exibição aconteceu no dia 11 de novembro nos Estados Unidos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!