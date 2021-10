Flávio Ricco: As sucessões bem-sucedidas de ‘A Fazenda’ e ‘BBB’

A Globo marcou para 17 de janeiro, uma segunda-feira, a estreia do “Big Brother Brasil-22” e já com outra troca de comando anunciada.

Depois de anos apresentado, primeiro, por Pedro Bial, e depois, Tiago Leifert, agora será a vez de Tadeu Schmidt assumir o reality show de confinamento.

Uma história que também aconteceu com “A Fazenda”. Depois de estrear com Britto Junior, passar por Roberto Justus, teve Marcos Mion e, a partir deste ano, foi para as mãos de Adriane Galisteu.

Todos eles, nos dois formatos, com características próprias e bem destacadas.

Galisteu, como curiosidade, é a primeira a romper ao até então estabelecido “clube do bolinha”. Foi, viu e venceu.

E para Schmidt, o “BBB” não deixará de ser um novo desafio importante.

Depois de carimbar sua marca no “Fantástico”, ele irá assumir um programa também grifado pelo bom desempenho dos seus antecessores.

Atrações que, por contingências diferentes, tiveram que sofrer essas mudanças, mas que sempre foram bem aceitas. Nunca encontraram qualquer rejeição por parte do público.

TV Tudo

Documentário

A Globo exibirá em 1º de dezembro, uma quarta-feira, após a novela das nove, o especial “Mães do Brasil”.

O programa gira em torno de seis personagens, com histórias de mulheres de diferentes regiões do Brasil. O programa também destaca o papel das redes de solidariedade que atuam nas diversas comunidades do País.

Na vida…

Vladimir Brichta vai contracenar com a filha, Agnes, na novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, próxima das 19h na Globo. Também serão pai e filha na ficção.

Isso tem levado o ator a se posicionar nas entrevistas: “O personagem dela foi uma conquista dela, que se deu sem o meu intermédio”.

Cinema

Marcelo Serrado, Otávio Müller, Ailton Graça, Luciana Paes e Taumaturgo Ferreira estão no elenco de “Galeria Futuro”, comédia que chega aos cinemas em 18 de novembro. Eles vivem lojistas de um centro comercial em Copacabana que já ostentou luxo e hoje vive em decadência, até que chega uma irrecusável proposta para transformar o espaço em uma igreja.

Chato isso

Não sei se a Band tem normas a respeito disso, mas a farra está rolando solta no uso do Instagram por parte de alguns integrantes do seu departamento de jornalismo.

Tudo muito acima do razoável.

Só uns exemplos

Sobre esse caso da Band, tem chefe de redação fazendo propaganda de aplicativo de entrega, apresentadora com ação de produto para pele e até repórter esportiva anunciando remédio para dor.

Meio que acima do tolerável.

Musical

Ariane Rocha, depois de vários trabalhos fora, vai fazer agora dois musicais.

Um, “Evoé”, direção de João Fonseca e Nello Marrese, com estreia, dia 10, no Teatro Prudential. E, em dezembro, no mesmo palco, vai iniciar a temporada de “Hairspray”.

Palco

Juca de Oliveira, ao lado de Taumaturgo Ferreira, prepara a sua volta ao teatro.

Os dois ensaiam “A Flor do Meu Bem Querer”, do próprio Juca, para estrear no Teatro do Shopping Frei Caneca, em dezembro, com direção de Leo Stefanini.

A propósito

Juca de Oliveira tinha em Paulo Autran seu ídolo e a televisão fez os dois tornarem-se grandes amigos. Muito próximos mesmo. Juca, Paulo e a mulher dele, Karim Rodrigues até faziam caminhadas pelas manhãs.

Hoje, ele liga todos os dias para Karim, que se restabelece de um problema de saúde.

Tô falando

Quando aqui se fala do descuido nas sequências das séries, há quem considere um exagero.

As mexicanas, talvez pelo ritmo acelerado de produção, são as que mais escorregam.

Por exemplo

Em “O Último Dragão”, série da Netflix, de 2019, duas temporadas, a atriz russa Vitalevna Baeva, a Jimena, apareceu exatamente assim na mesma sequência.

O azul do vestido quase o mesmo, mas com alça do lado esquerdo e depois direito.

Bate – Rebate

• Marcello Camargo está armando entrevistas para o seu “Café com Selinho” com Daniela Cury, a “Hebe” do musical “Silvio Santos Vem Aí”…

• … E também com Adriano Tunes, a “Velha Surda” do mesmo espetáculo.

• Monica José, editora, com trabalhos prestados em várias TVs, também acertou com a Jovem Pan.

• Aliás, está meio bagunçado o uso de máscaras nos telejornais da TV…

• … Numa mesma emissora, uns usam, outros não. A Globo está meio assim…

• … Melhor a cabeça de rede estabelecer uma ordem…

• … Para o telespectador passa a sensação que uns são mais cuidados que os outros.

• Terça que vem, Marieta Severo completa 75 anos e o Canal Brasil vai fazer um passeio na filmografia da artista…

• … Durante toda a próxima semana, 18h, serão exibidos alguns dos trabalhos que ela realizou.

C´est fini

Pessoal dos interiores do SBT faz questão de salientar o momento de Patrícia Abravanel.

Além do seu amadurecimento profissional, também cresceu muito como pessoa.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!