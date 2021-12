Flávio Ricco: Arianne Botelho em ‘Reis”

Colaboração: José Carlos Nery

As gravações de “Reis”, próxima novela da Record, já acontecem em um ritmo dos mais interessantes.

Ainda não foi fixada a sua data de estreia, mas isso, quando acontecer, já será com uma margem bem confortável de capítulos.

Streaming sempre produziu novela. Só não assumiu o nome

A partir de “Verdades Secretas 2”, com 50 capítulos, outras plataformas como Netflix, Amazon, Warner e Disney, têm trabalhado na produção de formatos semelhantes.

Nada de novo no reino da Dinamarca.

Como aqui já foi colocado, a diferença será nenhuma em relação aos trabalhos que há muito tempo já realizam, só que denominadas de séries, divididas ou alongadas em diversas temporadas.

As mexicanas, especialmente, com todo o know how adquirido ao longo de anos, disponibilizam sempre produções muito longas, com temporadas de até 50, 60… até 120 ou mais episódios.

Portanto, é de se estranhar esse insistente noticiário de que, em breve, o streaming poderá vir a concorrer com a TV aberta na produção e exibição de novelas. Poderá, virgula.

Essa concorrência já existe há muito tempo.

TV Tudo

Concentração

Com a estreia do “BBB” em 17 de janeiro, já existe a decisão de reunir e confinar seus participantes uns dez dias.

Para eles, portanto, só o tempo de passar o período de festas em casa.

Ordem de sempre

Com reformas estruturais na casa e decoração praticamente concluídas, o próximo “BBB” vai seguir a mesma cartilha dos dois anteriores, reunindo convidados e os escolhidos da produção.

Divulgação dos nomes na semana anterior à estreia.

Velho sonho

No SBT, o desejo da sua direção, caso o dono Silvio Santos venha a aprovar, é apresentar apenas jornal ou seguir com o “Primeiro Impacto” até o meio-dia.

O problema é que esse plano esbarra nos horários locais, onde outras emissoras próprias e afiliadas têm suas próprias programações.

Objetivo

Diante das modificações recentemente realizadas em sua direção, a Globo deverá, em curto prazo, voltar a fortalecer algumas propriedades que trouxeram a empresa até aqui.

Entre elas, direitos esportivos, reposições em seu elenco e áreas da produção.

Mexida no mercado

A Warner também, na produção da sua dramaturgia, vai contratar outros vários profissionais como autores, produtores, técnicos, figurinistas, pessoal de maquiagem, entre outros.

E com objetivo bem definido: produção de novelas curtas, como, no máximo, 60 capítulos.

Vale destacar

Além da executiva Mônica Albuquerque, Silvio de Abreu e Edna Palatnik, é importante lembrar que a Warner contratou Joana Jabace e Flávia Lacerda, também ex-Globo.

Entre outros trabalhos, elas dirigiram “Segunda Chamada” e “Amorteamo”, respectivamente.

Próxima atração

Um que ainda não fechou nada com ninguém ou com nenhuma grande plataforma, foi Aguinaldo Silva, que também deixou a Globo recentemente. Mas isso porque ele não quis.

Convites e conversas nunca faltaram.

Concluído

Terminaram nesta semana as gravações de “O Pedágio”.

Com direção de Carolina Markowicz, o novo drama da Biônica Filmes traz em seu elenco nomes como Kauan Alvarenga, Thomás Aquino e Maeve Jinkings.

Dois pontos

1º – Em “70 Anos Esta Noite”, natural até que o maior destaque ficasse com as novelas da Globo. Foi a TV que mais produziu. Indiscutível.

2º – No entanto, o tempo de arte disponibilizado esteve longe de atender ou chegar perto da quantidade de novelas exibidas nas sete décadas. E, mesmo com pouco espaço destinado, foi simpático ver a citação aos trabalhos das concorrentes.

E outra

(Brasília – DF, 04/03/2020) Presidente da República Jair Bolsonaro, durante cerimônia de Posse da Secretária Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Regina Duarte. Foto: Alan Santos/PR

Independentemente de posição política ou não mais pertencer ao elenco da casa, foi injustificável a ausência de Regina Duarte.

Erro dela se não aceitou o convite ou da Globo se não convidou. Assim como Lima Duarte, Glória Menezes, Tarcísio Meira e Francisco Cuoco, foi um nome de muitas produções.

Bate – Rebate

· Carlos Alberto de Nóbrega acelerou bem o passo e vai deixar programas gravados da “Praça”, inéditos, para exibição no período de férias…

· … Aliás, esta foi a ordem distribuída para todas as produções: nada de reprises.

· Band poderá fazer uma nova mexida na sua programação das manhãs…

· No dia 1º de janeiro, a rádio Cultura FM vai dar início às comemorações dos seus 45 anos, que serão completos em 2022…

· … E como início das comemorações, a transmissão do tradicional Concerto de Ano Novo da Filarmônica de Viena, a partir das 16h.

· … O jornalismo ganhará importância ainda maior nesta faixa de horário.

· No SBT, alguns estão bem injuriados com essa história de muitos já considerarem a volta da Libertadores no ano que vem…

· … Nos seus interiores se tem como certeza que ninguém vai fugir da briga…

· … O que se deseja é que haja justiça e idoneidade nesta disputa.

· A melhor propaganda de fim de ano em 2021 é o diálogo da pequena Alice, de 2 anos, com a veterana Fernanda Montenegro…

· … Bom para o banco, dono da propaganda, que surfa na repercussão bastante positiva deste trabalho.

A exemplo de outras TVs, o jornalismo da Rede TV! fechou duas datas em setembro para realização de debates.

Entre os candidatos a presidente, para haver equilíbrio editorial, foram apresentados os nomes de Amanda Klein e Luiz Ernesto Lacombe, enquanto Millena Machado e Mauro Tagliaferri irão conduzir o estadual.

