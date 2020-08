Flávio Ricco: Após Condessa, Globo será mais rigorosa na contratação de estrangeiros

As novelas da Globo não sofreram maiores baixas em seus elencos neste processo de retomada das gravações.

O único “BO” a se lamentar, foi a atitude do jovem ator português José Condessa(foto), que abandonou “Salve-se Quem Puder” no meio ou durante a paralisação dos trabalhos, para retornar à televisão do seu país.

Desrespeito à parte, a dor de cabeça que isso representou, entre repensar e reescrever várias cenas, ficou como uma lição importante para que fatos parecidos não voltem a se repetir.

De agora em diante, além de reduzir esse expediente ao máximo possível e em prejuízo aos que sempre se conduziram bem, as negociações com artistas de fora e os seus respectivos agentes passarão obedecer outros termos, muito mais inflexíveis dos que foram praticados até aqui.

Assunto tratado e decidido internamente, e que passa a vigorar a partir de agora.

Na espera

O estúdio/escritório do Amaury Junior, nos Jardins, em SP, construído antes da pandemia, ainda não pode ser inaugurado.

Totalmente decorado e equipado, esteve novo espaço servirá para pequenos eventos e gravações do seu programa.

Programação

A Globo está confirmando para 8 de setembro, mesmo dia da estreia da “Fazenda” na Record, o lançamento da série “Amor e Sorte”, escrita por Jorge Furtado.

Em seu elenco, Luiza Arraes, Caio Blat, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Fabíula Nascimento, Emílio Dantas, Lázaro Ramos e Taís Araújo.

Escanteio

Alguém, da produção da “Fazenda”, teve o cuidado de levantar os tantos nomes colocados em supostas listas de participantes para esta próxima edição.

Entre enganos e alguns acertos, já passam 60. O suficiente para as três próximas temporadas.

Tá quase

Houve um progresso bem importante nas negociações da Band com os organizadores do Roland Garros.

A redução no custo dos direitos, muito próxima de acontecer, irá permitir a transmissão do torneio entre os meses de setembro e outubro pelo canal BandSports.

Mundo diferente

A propósito de direitos de transmissão esportivos, muita coisa deve mudar nesses próximos tempos.

Não tem como, por vias normais de mercado, continuar bancando valores na altura que estão.

Caixa de entrada

Continuam chegando muitas sugestões de nomes para o novo programa das manhãs na Band.

Por favor, a coluna não tem nada com isso.

Garantida

O elenco de “Malhação: Transformação”, próxima inédita do horário, não sofreu alterações por causa da pandemia.

Todos os principais atores convidados já estão se preparando, ainda que remotamente. É o caso de Mel Lisboa, que volta às novelas da Globo após longa ausência. A última foi “Sete Pecados”, em 2007.

Detalhe

Mel Lisboa(foto) viverá a personagem Rosane, mãe da protagonista, Luli, papel de Manu Morelli. Mas nos bastidores da produção, a informação é que a participação dela será bem importante.

A verdadeira protagonista.

Indicado

Entre as diversas mudanças que a TV Brasil irá sofrer nesses próximos tempos, já está definido que o ex-“Pânico”, Alan Rapp, será o seu diretor de programação.

O nome dele foi apresentado ao novo presidente da EBC, José Emílio Ambrósio.

· Na sexta que vem, o canal Arte 1 vai estrear a série “Memórias do Brasil”, uma realização da Tem Dendê Produções…

· … São 13 episódios, com homens a personalidades que foram e são importantes para a cultura brasileira…

· … Luiz Melodia, Maria Alcina e Zé Celso Martins, entre eles.

· Sonia Blota vai iniciar uma série de entrevistas no “Jornal Gente”, da rádio Bandeirantes, com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo…

· … O primeiro deve ser Andrea Matarazzo.

· “Escrava Mãe”, na Record, ao que parece, vai no mesmo caminho de “A Escrava Isaura”…

· … Nesses primeiros dias de sua reexibição, na mesma faixa da tarde, os índices continuam muito bons. Vice-líder.

· “Moscow”, filme escrito e dirigido por Mess Santos, realizado em 12 dias, ainda durante a pandemia, teve seus trabalhos encerrados…

· … Thaila Ayala é a protagonista de um elenco que ainda tem Werner Schünemann, Jennifer Nascimento, Bruno Fagundes, Micael e a cantora Ludmilla.

· Na segunda-feira, 23h, começa a exibição de “Mulheres Apaixonados” no Viva…

· … Novela de Manoel Carlos, com Christiane Torloni como Helena.

O Multishow estreia na próxima segunda-feira, às 22h, a terceira temporada da série “O Dono do Lar”, com Maurício Manfrini, Paulinho Gogó, como protagonista.

Grace Gianoukas, Marcos Oliveira, Roberta Santiago, JP Rufino, Lili Siqueira, Ary França e Estevam Nabote também integram o seu elenco.

