Flávio Ricco – Angélica só volta em 2023

Colaboração: José Carlos Nery

O novo programa da Angélica para o HBO Max não irá estrear este ano. Só em 2023.

Já está em desenvolvimento, é verdade, mas a plataforma ainda não revela detalhes do seu conteúdo.

Libertadores e Sul-Americana na TV têm decisão marcada para hoje

O Flamengo de Gabigol está na Libertadores/Instagram

Pois bem, nesta quarta-feira, 13h de Brasília, se encerra o prazo para a entrega das propostas por parte das TVs interessadas em transmitir a Libertadores e Sul-Americana, período de 2023 a 2026.

O que se sabe é que todas as principais redes brasileiras irão participar desta licitação; por aí se entenda SBT, Globo, Record, Rede TV! e Bandeirantes, o que deve tornar a disputa ainda mais interessante.

E o mesmo vai acontecer com os canais esportivos da TV paga.

Como aqui se antecipou, dois grupos importantes de mídia já se mostraram interessados em adquirir o pacote completo, ou seja, as duas competições para todas as plataformas.

Existe a possibilidade de o resultado sair ainda no dia de hoje, em uma reunião que será realizada logo após a entrega dos envelopes, isto se um grupo qualquer vier a apresentar uma proposta muito maior e mais interessante que os outros. Assim não sendo, haverá uma nova rodada de discussões. Contagem regressiva.



TV Tudo

Policial

Divulgação Prime Video



O Prime Video, streaming da Amazon, anuncia os trabalhos de “O Negociador”, um thriller policial protagonizado por Malvino Salvador. Será a primeira dele após 15 anos de TV Globo.

Com direção de Bel Valiante, tem ainda Bárbara Reiss, César Mello, Emilio de Mello e Rodrigo dos Santos no elenco.



Um luxo

A DocFilms acaba de iniciar as gravações da série documental “A Corte de Dener”, com a vida e esclarecimento de lendas criadas sobre o mais famoso estilista brasileiro, Dener Pamplona de Abreu.

A produção prevê realizar mais de cinquenta entrevistas, entre São Paulo, Rio e Pará, estado natal do criador do famoso bordão: “Um luxo”.

Olha essa

Magic Paula, no programa do Márcio Bernardes, 31 anos depois, revelou pela primeira vez que no Pan de 1991, Fildel Castro queria, porque queria conversar com ela e a Hortência antes da final.

A treinadora Maria Helena, esperta, disse que a conversa poderia, sim, acontecer, mas depois do jogo final. E ficou só naquilo que vimos na quadra.

Primeiro dela

Entre a sua saída do “Encontro” e chegada no “The Voice Brasil”, Fátima Bernardes terá um pequeno período de férias.

A Globo ainda não anuncia a data, mas a estreia do programa deve novamente acontecer no último trimestre do ano.

Streaming

A Samsung acaba de lançar o Samsung TV Plus, serviço gratuito para usuários das Smart TVs da sua marca.

É um canal gratuito, inteiramente dedicado à Turma da Mônica, com histórias criadas por Maurício de Sousa.

Contra o crime

O Discovery+ estreia no dia 21 de maio a produção da Grifa Filmes, “190 – Inteligência Contra o Crime”, com oito episódios de 30 minutos cada.

Vai destacar, em São Paulo, os trabalhos da Polícia Militar e do GATE – Grupo de Ações Táticas Especiais.

Confirmado

A sexta temporada do “Power Couple Brasil” está confirmada para o próximo dia 2, uma segunda-feira, após a exibição da série “Jesus”.

Os 13 casais participantes já estão selecionados e a apresentação, novamente, será de Adriane Galisteu.

Apoio

Total solidariedade a Luciana Mariano, pioneira da narração esportiva na TV, hoje na ESPN, que resolveu acionar a Justiça por ataques recebidos nas redes sociais.

São 156 como número exato. Os covardes, que hoje são facilmente identificados, têm que pagar por isso.

Programa piloto

Na próxima semana, entre segunda e quarta-feira, vão acontecer as gravações do piloto do novo humorístico da Band.

Marcelo Médici e Moacyr Franco são os protagonistas, mas também estão confirmadas as participações de Gorete Milagres, Café com Bobagem e Valéria Vitoriano, a Rossicléa.

Programação

Hoje, o “BBB” da Globo será levado ao ar perto da meia-noite, com uma edição mais enxuta.

Antes dele, a volta do futebol nas noites de quarta-feira, com Portuguesa Carioca e Corinthians pela Copa do Brasil. Narração de Cleber Machado.

Bate – Rebate

· Sobre a nova fase de “Pantanal”, o time é realmente forte e muito bom…

· … Entre os destaques, Dira Paes, Murilo Benício, Jesuíta Barbosa, Isabel Teixeira e Julia Dalavia.

· Os resultados do novo “Encrenca” na Rede TV! continuam muito ruins…

· … Nem mesmo as participações de Gretchen e Narcisa Tamborindeguy têm produzido melhor efeito…

· … Há, no entanto, a certeza de um melhor desempenho para o futuro.

· “Faustão na Band”, com Erasmo Carlos, Ronnie Von e Lázaro Ramos, na segunda, teve uma noite muito especial.

· Ontem foi a vez de a Band “embalar” o antigo estúdio do TerraViva. Mas só papel, por enquanto, sem logo nenhum.

· Zécarlos Machado vai estrear, nesta sexta, no Teatro Aliança Francesa, em São Paulo, a peça “Papa Highirte”. Texto do Oduvaldo Vianna Filho.

· A banda Malta, vencedora do “SuperStar” na Globo, retoma suas atividades com uma versão da música “Madri”, de Fernando e Sorocaba, que atingiu a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube…

· …O single já está disponível em todas as plataformas digitais e João Gomiero é seu novo vocalista.

C´est fini

Duda Nagle e Sophia Abrahão já estão no México para iniciar as gravações da série “Amores que enganam”. Trata-se de uma coprodução entre Brasil, México e Estados Unidos, com participação da produtora Casablanca e que irá ao ar no canal Lifetime.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!