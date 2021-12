Flávio Ricco: Angélica segue prestigiada no HBO MAX

Colaboração: José Carlos Nery

A HBO Max tem em Angélica, que deixou a Globo após 24 anos, uma de suas principais apostas. Prova disso é que, mesmo sem estrear ainda o seu primeiro projeto, “Jornada Astral”, um segundo já começa a ser pensado.

E providenciado. Entre esses encaminhamentos, por exemplo, se inclui o autor e roteirista Renan Bianco, que foi chamado para trabalhar na equipe de desenvolvimento deste próximo programa.

Bianco, profissional muito jovem e que até pouco tempo integrava a área Artística da TV Globo, é visto como um criador muito talentoso e que tem tudo para fazer uma longa carreira no streaming da WarnerMedia, a exemplo de tantos outros talentos brasileiros já contatado e contratados por Monica Albuquerque.

São movimentos que devem sacudir o mercado.

Aliás, de olho nos novos tempos, a Warner promete investir pesado na contratação de criadores de formatos. Além de programas, como o de Angélica, há o desejo de lançar mais de 100 telesseries ao longo de 2022 e 2023. Daí toda a concentração de esforços na montagem de uma equipe capaz de dar conta de tudo isso.



TV Tudo

Regressiva

As gravações da segunda temporada de “Arcanjo Renegado”, original Globoplay, serão encerradas no próximo dia 20.

A série tem à frente Marcello Melo Júnior, mais as participações de Leonardo Brício, Erika Januza, Rita Guedes, entre outros.



Título

A TV Cultura marcou para meados de janeiro de 2022 a estreia do ex-Globo, Alberto Gaspar.

“Legião Estrangeira”, focado no noticiário internacional, é o título escolhido.

Pensa comigo

Tudo bem que o mercado, em se tratando de assuntos ligados à culinária, sempre foi receptivo. O recheio comercial, na grande maioria dos casos, nunca falta.

Mas é bom não abusar.

Por exemplo

A Band já tem definida a exibição do “MasterChef”, todas as noites, no ano que vem.

Mas será que isso não irá comprometer os resultados dos seus outros programas de cozinha, Edu Guedes e o da Cátia Fonseca. Se tem pra todos, tudo bem. Mas é bom considerar o risco de um tirar do outro.

Tem antecedentes

Vale recordar que, no passado, a presença do “MasterChef” na grade da Band apressou o fim do “Cozinha do Bork”, programa de culinária do Daniel Bork, cunhado do dono Johnny Saad.

Existiram outras razões, mas essa foi a principal. Tudo que é demais sempre complica.

Olha essa

Pela primeira vez em seus 85 anos, a rádio Bandeirantes vai fazer uma transmissão esportiva só com mulheres.

É a final do Campeonato Paulista Feminino, São Paulo e Corinthians, neste sábado, 15h30. Narração de Isabelly Morais, reportagens de Gabrielle Guimarães com Silvânia Alves no pré e pós-jogo.

Setentinha

Depois de encerrar os trabalhos em “Verdades Secretas 2” e assumir um próximo, Walcyr Carrasco está de férias em Portugal.

Na Globo, internamente, se dá como certo seu retorno à faixa das 21h, após uma novela de Glória Perez.

Dor de cabeça

A renovação do campeonato inglês é a grande preocupação dos canais Disney neste final de ano, para as temporadas 2023/2024 a 2026/2027.

O assunto é visto como de absoluta prioridade para a sua direção. Tem até gente lá acompanhando todo o processo de perto. Resultado sai nesta primeira quinzena do mês.

Pedras de tropeço

Em relação ao inglês, as barbas de molho da Disney têm toda uma razão de ser.

De um lado a TNT, Turner no caso, ou da possível proposta maluca de um streaming qualquer.

No estúdio

O SporTV gravou mais um “Grande Círculo”, agora com Cláudio Pracownik, que atuou na reestruturação financeira do Flamengo na gestão de Eduardo Bandeira de Melo. Hoje, ele tem uma atuação importante no mercado clube/empresa.

O programa vai ao ar neste sábado, 22h. Apresentação de Milton Leite e as participações dos jornalistas Edgar Alencar, Paulo Vinícius Coelho e Rodrigo Capelo, além do economista César Grafietti.

Gravação

Ao todo, 18 talentos irão participar das gravações do especial “Família Record” no próximo sábado.

Os trabalhos, como se anunciou terão a apresentação de Carolina Ferraz e Igor Rickli. Show da Paula Fernandes.

Não é por nada

A TV Globo transmitiu o Brasileirão desde o primeiro dia. Na terça-feira, com a vitória do Flamengo no Maracanã, o Atlético MG teve adiada a conquista do título.

Mas isso pode acontecer hoje, quinta, na Fonte Nova, 18h, no jogo com o Bahia. O Galo está por essa vitória. Essa que pode ser a decisão do campeonato nacional será exibida apenas para MG e Bahia.

Bate – Rebate

· Começaram no Rio as filmagens de “Ninguém é de Ninguém”, de Wagner de Assis…

· … No elenco, nomes como Carol Castro e Danton Mello.

· Já com uma carreira de sucesso na Record TV de Tocantins, Paulo Carneiro se prepara para um novo desafio na emissora, agora no Amazonas…

· … O apresentador assumirá, em breve, o comando do “Balanço Geral Manaus”.

· As equipes do “Fofocalizando” no SBT estão a todo vapor nos preparativos de programas para as férias…

· …As gravações entrarão no período de 24 de dezembro a 9 de janeiro.

· “A Fazenda13” terá mais uma noite tensa de eliminação, nesta quinta-feira.

· No “The Voice”, hoje, começa a Batalha dos Técnicos…

· …Michel Teló entra com sua cadeira no palco junto aos outros 4 técnicos.

· Na Rede TV!, dia 20 começa o recesso de suas produções…

· …Mas algumas retornarão antes para pré-produção do ano que vem. Expectativa de novidades.

C´est fini

Vai muito bem o “Universo Karnal”, apresentado por Leandro Karnal nos sábados da CNN Brasil, a partir das 23h. No último fim de semana, o programa registrou 14% a mais de audiência comparado à Globo News(0,48% x 0,42%). É a terceira semana consecutiva que “UK” supera o canal de notícias da Globo em São Paulo, ou seja, desde sua estreia.

