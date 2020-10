Flávio Ricco: “Amor Sem Igual” estreia hoje segunda e decisiva fase

Colaboração: José Carlos Nery

A partir dessa quarta-feira (28), às 21h, a Record começa a exibir os capítulos inéditos de “Amor Sem Igual”. É a primeira novela da televisão brasileira, gravada inteiramente no período da pandemia, a voltar ao ar, e agora para a sua segunda e decisiva fase.

Desde o momento em que a sua produção foi paralisada, ainda em março, no começo da pandemia em nosso País, passou-se a aguardar o momento mais apropriado para o retorno aos estúdios.

A volta às gravações só foi possível em agosto, após a definição de um rigoroso protocolo de segurança, colocado à disposição de atores, diretores, produção e equipe, no Rio de Janeiro.

Durante todo esse tempo, a autora Cristianne Fridman, que promete uma volta “com capítulos inéditos cheios de emoções”, também readaptou praticamente todas as cenas para o “novo normal”, com regras de distanciamento, poucas pessoas no estúdio…

Um total de 40 episódios, com exibição a partir desta noite.

(Poderosa (Day Mesquita) e o advogado Leandro (Gabriel Gracindo em cena de ‘Amor Sem Igual’/ Divulgação Record TV)

TV Tudo

Vale destacar

Iniciando a exibição dos capítulos inéditos a partir de hoje, importante acrescentar que todos os trabalhos de “Amor Sem Igual” já foram concluídos.

Sem qualquer incidente, em se tratando da sua equipe e elenco.

Suspense

Já existe a certeza de mudanças na grade de programação da Globo entre janeiro e abril do ano que vem. São vários os estudos em cima disso e a perspectiva até de algumas surpresas.

A palavra final caberá aos diretores Paulo Marinho e Amaury Soares.

Aruanas

A atriz Elisa Volpatto, a Anita da série mais comentada da Netflix no momento – “Bom Dia, Verônica” – é também um dos nomes confirmados para a segunda temporada de “Aruanas”.

Original Globoplay, desenvolvida pela Globo em coprodução com a Maria Farinha Filmes, vai retomar as gravações em janeiro.

Personagem

Atriz Elisa Volpato / Crédito Divulgação

Em “Aruanas”, Volpato será uma ativista, que volta da Europa para atuar no Brasil.

Depois de abordar temas como desmatamento e poluição de rios pelo garimpo ilegal, será a vez das ativistas da série explorarem crimes relacionados à poluição do ar.

Canseira

O esforço da Band em tirar Edu Guedes da Rede TV! foi muito pelo seu sucesso comercial. As suas tantas ações de merchandising.

Só que há um exagero. O programa, nas duas horas de duração, é quase uma feira. Uma festa. Receita, que é bom, também tem. Mas só um pouquinho.

Noronha

Crédito Divulgação

“Coração de Noronha” estreia na Band, em São Paulo, YouTube, redes sociais e canais por assinatura, dia 7, às 9h.

Produzido pela Neometa Mídia em parceria com o empresário e apresentador Tuca Noronha, a série em formato de reality life terá 53 episódios e a proposta de mostrar o que é o Arquipélago de Fernando de Noronha.

Tema

O “Combate ao Capacitismo”, preconceito contra pessoas com alguma deficiência, será o tema do Teleton 2020, com transmissão, dia 7 de novembro, pelo SBT.

Por causa da pandemia e a necessidade do distanciamento, as plataformas digitais terão uma importância ainda maior no processo de arrecadação de fundos para as obras da AACD.

Mistério

Ainda durante o evento do Teleton, terça-feira, a presença de Silvio Santos não foi cravada. Palco, nenhuma chance. Remotamente, quem sabe…

Os organizadores torcem muito por isso e já foi feito inclusive um pedido a ele. Já as filhas do animador e o neto, Tiago, vão participar.

Decidido assim

Carol Nogueira não vai mais ser uma espécie de curinga na CNN Brasil e circular por todos os horários. Ela nunca reclamou, vale destacar, mas o canal de notícias tomou a decisão de fixá-la em um produto. Ela será efetivada no “Jornal da CNN” e inclusive dividirá a bancada com William Waack.

Já o ex-Globo Márcio Gomes apresentará o “CNN Prime Time”, às 18h, e Daniel Adjuto se junta ao time do “Expresso”.

Bate – Rebate

· Com audiência cada dia mais baixa e problemas sobrando, verifica-se, a Rede TV!, hoje, passa despercebida…

· … Há o convencimento de que entre os seus donos e principais diretores já existiu uma maior vontade de fazer televisão…

· … Uma situação que não é nada animadora…

· … Mesmo nos seus interiores, por parte dos próprios funcionários, esse desânimo já foi percebido.

· Necessário corrigir: amanhã, quinta, seis jogos da Sul-Americana terão transmissão pela TV Conmebol, em acerto com o BandSports…

· … O destaque é para Bahia e Deportivo Melgas.

· Nova temporada de “Irmandade”, da Netflix, começa a ser produzida em janeiro.

· Claudia Leitte anunciou ontem que estará à frente de um trio elétrico no estado americano da Flórida, no fim de 2021…

· … Ela, que também vai integrar o time de técnicos do “The Voice Brasil +”, na Globo.

C´est fini

Fábio Rabin, um dos craques do stand-up, vai gravar com o Carlos Alberto de Nóbrega, na casa dele, nesta quinta-feira.

A sua participação será inserida numa das próximas reprises de “A Praça é Nossa”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!