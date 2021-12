Flávio Ricco: Aline Moraes está em ‘Um Lugar ao Sol’

A Globo foi alvo de críticas no início da exibição de “Um Lugar ao Sol” porque a novela, em várias oportunidades e por força das circunstâncias, foi exibida em diferentes horários.

O maior de todos, quando foi ao ar depois de um jogo Argentina e Brasil, perto das 11h da noite.

Todos aceitamos como verdade que televisão é hábito, porém, mexer com grade de programação é especialidade para poucos. No papel, rigorosamente, contando todas as TVs, aqui no Brasil o número não supera mais que quatro ou cinco profissionais. Outros são bons auxiliares ou simples palpiteiros.

Os que realmente entendem do riscado, além de arrumar a própria casa e ter os olhos na concorrência, são obrigados a assimilar inúmeras eventualidades. Existem acontecimentos jornalísticos e até mesmo esportivos que justificam tais mudanças, mas creditar a elas o mau desempenho deste ou daquele programa é um pouco exagerado demais. Ou a pior das desculpas.



TV Tudo

Tem data

A direção da Band fixou para 7 de março o lançamento de sua nova programação da hora do almoço.

Principais mudanças: um novo jornal às 13h com Adriana Araújo, programa do Neto às 13h30, com meia hora nacional, e o “Melhor da Tarde” perdendo 30 minutos.

Ponta de luxo

Quem viu a segunda temporada de “Sintonia”, na Netflix, notou as participações de José Luiz Datena no comando de edições fictícias do “Brasil Urgente”.

A ponta dele até influenciou no gancho do último episódio da série, que foi renovada para 2022.

Últimos ajustes

Logo no início do ano, a Globo pretende disparar a produção de “Olho por Olho”, novela do João Emanuel Carneiro na fila das 21h.

Início das gravações em abril.

Nomes

Letícia Colin – Crédito: Estevan Avelar

“Olho por Olho”, esperado trabalho do Emanuel Carneiro, terá um elenco recheado de grandes atores.

Gloria Pires, Sophie Charlotte, Letícia Colin, Tony Ramos, Caio Castro, Eliane Giardini, entre outros.



Duas canoas

Andréia Horta e Marco Ricca, meu quase primo, terão trabalho dobrado nos próximos tempos.

Além de “Um Lugar ao Sol”, os dois terão papel de destaque na série “As Aventuras de José e Durval”, do Globoplay, sobre a vida de Chitãozinho e Xororó.

Palco

Após passagem por “Verdades Secretas 2” e “Passaporte Para Liberdade”, Rodrigo Lombardi se prepara para viver o barbeiro Sweeney Todd no musical homônimo, um clássico da Broadway.

Estreia em março, no 033 Rooftop, em São Paulo.

Promessa

Certa que ficou bem atrás de todos os outros canais de jornalismo, a direção da Band projeta uma outra revirada na BandNews.

Estudos serão colocados em prática para isto vir a acontecer ainda no primeiro semestre deste próximo ano.

E outra

Como se sabe, a BandNews é um canal do Grupo Bandeirantes. Pertence aos irmãos Saad.

Porém, existem rumores de que a Newco, apenas do Johnny Saad, também deseja investir na criação de um novo canal de jornalismo. Nos interiores da empresa, isso já é dado como certo.

Herança

Quem prestou atenção nos créditos finais do quadro “O Som da Minha Vida”, estreia do “Fantástico” no último domingo, com Thiago Oliveira, observou que um dos criadores foi Tadeu Schmidt, que agora está no “BBB”.

Foi um dos seus últimos trabalhos no programa.

Trabalho normal

“Reis”, a próxima novela bíblica da Record, continua com suas gravações avançando em um ritmo interessante.

Conforme a proposta, tem todo um jeitão de série. E é assim que sua equipe vem trabalhando.

Por outra

A direção da Record ainda é cautelosa sobre a estreia de “Reis”. Não há nada marcado por enquanto.

A preocupação maior é “preparar o espírito” do telespectador para isso, com as exibições compactas de “Gênesis”, “Os Dez Mandamentos” e “A Terra Prometida”.

Pegou no bolso

Durante todo esse tempo, autores, diretores e atores se acostumaram com uma determinada faixa de valores pelos seus serviços prestados para as emissoras de TV, em se tratando de novelas e até algumas séries.

Porém têm se estranhado bastante o que as produtoras de streaming têm oferecido. Bem abaixo do esperado.

Bate – Rebate

· Depois de uma participação em “Quanto Mais Vida, Melhor”, Marco Cavalcanti acertou com a Record para “Reis”.

· As gravações do próximo “The Masked Singer Brasil” começam agora em janeiro.

· Bom ver o desempenho de Fernanda de Freitas em “Um Lugar ao Sol” da Globo…

· … É uma atriz que sempre faz muito bem os seus trabalhos.

· O mundo está sabendo lidar melhor e aceitar que cada um tem o direito de tocar sua vida como bem entende…

· … Hoje, as pessoas são mais verdadeiras e saem do armário sem temer as consequências…

· … No passado, muitos atores passaram a vida fingindo, convencidos que a exposição da verdade comprometeria seus trabalhos.

· Rosana Garcia fez um trabalho bem importante na preparação dos atores para “Reis”…

· …A propósito, Giselle Tigre gravou várias sequências no Paraná.

C´est fini

Chega aos cinemas na próxima quinta-feira “Turma da Mônica – Lições”, baseada na obra de Maurício de Souza.

Mônica Iozzi é uma das protagonistas. Direção de Daniel Rezende.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!