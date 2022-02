Flávio Ricco: Adriane Galisteu vai apresentar ‘Power Couple’

Colaboração: José Carlos Nery

A Record está convidando os casais do novo “Power Couple” e as instalações de Itapecerica da Serra já passam por necessárias reformas.

A estreia será ainda no decorrer de abril, com apresentação de Adriane Galisteu.

Sumiço da audiência causa estranheza e pode trazer prejuízos

Imagem: logo Kantar Ibope Media

A coluna volta a bater na mesma tecla, porque alguma coisa diferente aconteceu com o Ibope, a partir do instante em que o streaming também entrou na medição da Grande São Paulo.

A audiência da TV aberta, a partir disso, caiu misteriosamente. Sumiram com os números. Onde já se viu novela das 9, da Globo, dando 20 pontos?

Record e SBT também têm sofrido a mesma coisa, quando deveriam observar crescimentos ao aumentar a exibição de programas inéditos e atrações esportivas.

Sobre esse sumiço de audiência, o próprio Ibope, além de verificar, deveria se explicar a respeito e tomar algumas providências, que são necessárias.

Entre as principais, ou mais urgente de todas, aumentar o número de medidores na GSP. Como pode a população continuar crescendo e a quantidade de domicílios pesquisados permanecer a mesma?

Não é por nada não, mas esta é uma questão das mais delicadas, porque envolve muito dinheiro e que, de acordo com seus desdobramentos, pode também produzir tristes consequências.



TV Tudo

Em cima disso

A partir do instante em que o Ibope decidiu usar a mesma amostra, que já era insignificante, para tudo, TV e streaming, o certo seria avisar o mercado com a devida antecedência. Só que não.

Isso, pelo menos até agora, não aconteceu.

Nada a reclamar

Agora está tudo certinho nos créditos de “Além da Ilusão”, novela da Globo. Na troca de fase, acertaram tudo.

Para corrigir o erro que existia, agora colocaram Paulo Betti como “Ator Convidado” e Marisa Orth, “Atriz Convidada”.

Um detalhezinho

Lima Duarte, que teve uma participação importante na primeira fase de “Além da Ilusão”, não tem mais o seu nome na abertura. Tiraram.

Pela história, valor e importância que tem, deveria ter ficado.

Compasso de espera

Todas as principais TVs, entre convencionais e pagas, estão na expectativa para o lançamento do BID da “Libertadores”, marcado para 4 de março, sexta-feira da semana que vem.

Até lá ninguém deve fazer nenhum movimento.

Teste?

Chamou atenção, na semana passada, jogo da NBA no principal canal do SporTV, enquanto o 2 tinha surfe e o 3, tênis, do Rio Open. Deixou a dúvida: estratégia ou falta de espaço?

De qualquer forma, foi diferente, porque é sempre um lugar destinado ao futebol e jornalismo.

Musical

Crédito Priscila Prade



Virgínia Cavendish, Paloma Bernardi e Bruna Guerin lideram um elenco de 30 atores no espetáculo “Terremotos”, de Mike Bartlett, com direção de Marco Antônio Pâmio.

É descrito como um épico contemporâneo sobre o colapso ambiental e tem estreia marcada para o dia 5 de março no Teatro do SESI-SP.



Presta atenção

Quanto ao novo jornal da hora do almoço, parece que agora há um consenso na alta direção da Band.

Vai sair mesmo, com alguns pilotos sendo gravados e estreia no final de março ou começo de abril.

No entanto

Dentro da própria Band, entre prós e contras do novo jornal, há quem não aceite muito bem as formações das equipes.

Adriana Araújo, segundo alguns, seria alguém muito mais apropriada para o principal informativo da casa. O mais certo seria uma inversão de valores.

Na CNN

Pedro Nogueira, que nos últimos três anos foi assessor do embaixador britânico, é o mais novo contratado da CNN Brasil.

Vai reforçar o time de repórteres em Brasília.

Missão cumprida

O elenco da primeira fase de “Pantanal”, após os trabalhos no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, já foi liberado.

Entre as exceções, Almir Sater e Selma Egrei, que também participam da segunda e já estão gravando a nova etapa.

Escalado

Instagram



O ator Victor Sparapane acaba de fechar com a Record para o papel de Lamar, na segunda fase de “Reis”.

Sparapane fez a série “Cidade Invisível”, da Netflix, como o Boto, e também, além de trabalhos na Globo, já integrou os elencos de “Jesus”, “Jezabel” e “Gênesis”.



Bate – Rebate

• “O Coro: sucesso, aqui vou eu”, do Miguel Falabella e Cininha de Paula, em sua segunda temporada terá basicamente o mesmo elenco da primeira…

• … Apenas três atores, nomes do teatro musical, serão chamados. O Disney+ ainda não fala em estreia.

• Além da TV, Felipe Hintze integra o elenco de “Névoa – From White”, com pré-estreia dias 25, 26 e 27, no Teatro Vivo, em São Paulo…

• … O espetáculo aborda temas importantes e atuais, como o cancelamento virtual, o suicídio, o bullying e o preconceito. Direção de Lavínia Pannunzio.

• O programa “Legião Estrangeira” desta quarta-feira, às 22h na TV Cultura, terá o correspondente russo no Brasil, Andrei Ulinkin, e a jornalista brasileira Lucia Guimarães, direto de Nova York, em um debate sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia…

• … A edição traz também o jornalista Carlo Cauti, da Itália, e uma reportagem especial com José Hamilton Ribeiro, o jornalista mais premiado no Brasil.

• Também nesta quarta-feira, Cissa Guimarães será uma das atrações do “Faustão na Band”.

• Mário Teixeira, às voltas com “Mar do Sertão” para o horário das 18h, é um autor em alta na Globo…

• … É elogiado principalmente o recente trabalho em “Passaporte para Liberdade”, em parceria com a Sony/Floresta.

C´est fini

“Esporte Record” e o “Band Esporte Clube”, exibidos nas manhãs de sábado, começam a cair na graça do público. O que também aumenta a responsabilidade do “Globo Esporte”, que é levado ao ar um pouquinho mais tarde. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!