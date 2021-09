Flávio Ricco: A TV é e sempre será indispensável na transmissão do futebol

Até porque as mudanças no mundo interferem em tudo, até onde não devem, as transmissões de futebol passaram a acontecer em outros meios além da televisão.O Facebook, vale destacar, brigou pelos direitos da Libertadores da América e ganhou.

Agora, informa-se, o YouTube deseja tomar o mesmo caminho, inserindo-se também na disputa de algumas competições. Os campeonatos regionais de futebol, por exemplo. Tudo muito bom, tudo muito bem. Bem-vindos, claro. Sinal dos tempos.

Porém, é sempre importante levar em conta que a TV é e continuará por muito tempo ou até final dele, como a tela principal, aquela que o público mais busca e a que tem a maior preferência dos principais anunciantes.

A sua companhia em todo e qualquer negócio é e continuará indispensável.

Não tem ainda como fugir disso e por aí se incluem os canais abertos e pagos. Qualquer tentativa de exclusão será sempre o caminho mais próximo ao fracasso.

Controle remoto

Hoje, como tela, são várias as opções. Que se somam e todas muito importantes.

Mas a televisão ainda é aquela que, sem custar nada a ninguém, pode ser assistida em qualquer lugar e atinge os mais diferentes tipos de público. Fora a qualidade.

Tem data

A TV Jovem Pan News vai iniciar, oficialmente, as suas operações no dia 17 de outubro, uma noite de domingo, com um programa especial de apresentação.

Algo muito ao estilo do que a CNN Brasil também fez.

Por outra

Em uma comunicação aos funcionários, foi informado que a TV JP já tem lugar assegurado em algumas operadoras.

Por exemplo, o canal 576 da Claro, próximo a BandNews e CNN. “Jornal da Manhã”, “3 em 1” e “Os Pingos nos is” estão entre os produtos fixos da grade. Faixa das 10h às 17h, noite e madrugada serão reformuladas inteiramente.

Sem parar



Thiago Rodrigues, Judá na última fase de “Gênesis”, começou a gravar uma outra novela em Portugal, “Quero é Viver”, escrita por Helena Amaral.

Trata-se do seu terceiro trabalho em folhetins daquele país.



Faz parte

Miguel Falabella, após deixar a Globo, quase que imediatamente abriu conversas com a Netflix, isso na gestão de Maria Ângela de Jesus. Mas não houve um desfecho.

Falabella, porém, teve mais sorte com o Disney+ e comemora as primeiras gravações da série musical “O Coro”.

Cinema

Após o trabalho em “Gênesis” como Guemecha, Priscila Ubba agora vai iniciar, em Goiânia, as filmagens de “Um acorde para despertar”, de Lucy Lima e direção de Júlio Quinan.

Maya, alguém de outra dimensão, é a sua personagem.

É hoje

Uma sexta-feira daquelas na “Fazenda”. Logo mais será revelado o escolhido do público, 21º participante, entre os quatro confinados no paiol.

Uma surpresa que os demais também nem imaginam.

Licença

Janine Borba informou que vai se ausentar do jornalismo da Record durante 30 dias.

Durante este período, irá se submeter a uma cirurgia para colocação de prótese no quadril, algo que vem adiando já há algum tempo.

Mal-estar

Deolane Bezerra, viúva do Mc Kevin, segundo ela mesma nos bastidores, revelou que por muito pouco não deixou Luciana Gimenez falando sozinha nas gravações do último “Superpop”.

O programa foi ao ar na quarta. De acordo com quem estava lá, a queixa da Deolane é que a Luciana mal olhou na cara dela. Não custa nada tratar bem os convidados. Informa-se que outros já se queixaram da mesma coisa.

Crachá

José Emílio Ambrósio, nome conhecido do Jornalismo e Esporte, até bem poucos dias na Band, circulou quarta-feira pela Rede TV!.

Foram várias reuniões com os seus executivos.

Era segredo

Informação antecipada pela coluna vai acontecer domingo, na festa de 2500 edições do “Fantástico”.

Sem mencionar o nome, o programa avisa que irá exibir uma entrevista exclusiva com a atriz que viverá Juma Marruá no remake de “Pantanal”. Alanis Guillen é aguardada.

Bate – Rebate

· Guel Arraes e Jorge Furtado serão os entrevistados do “Roda Viva”, segunda-feira, na TV Cultura.

· Está sob a responsabilidade de Diego Guebel definir o estúdio, fora da Band, onde será gravado o “MasterChef”.

· Está sacramentado: a quinta temporada será mesmo a última de “Sob Pressão”. Elenco avisado.

· Já são muitas as especulações sobre o próximo destino do Tiago Leifert na TV…

· … Segundo ele mesmo, não tem nada conversado com ninguém…

· … E nem existe qualquer interesse de pensar nisso agora.

· Na quarta-feira que vem, 15h, a Record vai promover a coletiva online do “Top Chef”.

· Neste domingo, 23h, o GloboNews apresenta um documentário especial sobre as transformações em Nova York, Lisboa e Londres durante a pandemia.

· “Gênesis” praticamente desarmou acampamento nos estúdios da Casablanca no Rio de Janeiro…

· … Porém, ainda restaram algumas poucas cenas para esta sexta-feira.

O ex-centroavante Careca – Guarani, São Paulo, Napoli, entre outros – é o novo reforço da equipe de esportes da rádio Bandeirantes.

Participação em programas e transmissões, ao lado de Neto, Claudio Zaidan e Alexandre Praetzel.

