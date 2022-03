Flávio Ricco: A sempre saudável troca de experiências também chegou na TV

Até porque nem tinha como ser diferente, a televisão brasileira viveu de si mesma durante muito tempo, artisticamente falando sem quase nenhum apoio de fora.

Mais recentemente vieram os formatos e agora, com a globalização e a chegada do streaming, já está havendo um intercâmbio maior de profissionais, assim como parcerias com outras TVs, produtoras e profissionais de fora. Nada mais saudável.

Aqui, por exemplo, foi contado que, depois de estar à frente, ainda como Globo, na realização de “O Anjo de Hamburgo” com a Sony, agora, pela HBO Max, Silvio de Abreu está supervisionando trabalhos de autores na Argentina, México e Colômbia.

Mas, do lado contrário, a Record foi buscar o argentino Juan Pablo Pires, também com uma ficha de trabalhos das mais respeitáveis, para a direção de “Reis”. O pouco daquilo que foi possível assistir no lançamento da série, quarta-feira, já foi um cartão de visitas da sua capacidade.

Essas trocas de experiências serão fundamentais daqui em diante.

É um caminho sem volta.

Disputada

Grazi Massafera, afastada da televisão, está na Espanha, num novo curso de interpretação e só deverá voltar ao Brasil no fim do mês.

É quando ela pretende também anunciar seu próximo trabalho. Grazi está na mira da HBO Max e de outros veículos.

Ao trabalho

O SBT não pretende esperar muito para disparar os trabalhos da substituta de “Poliana Moça”, até porque, por causa da pandemia, o departamento já ficou parado demais.

É provável que uma nova novela comece a ser gravada ainda este ano.

Nada por acaso

Muitos devem imaginar que os apresentadores de TV, jornalismo principalmente e até o entretenimento, sempre chegam na última hora e só têm o trabalho de trocar a roupa, e esperar a luz da câmera acender.

Não é nada disso.

Um exemplo…

Fausto Silva, ainda na Globo, liderava duas ou três reuniões semanais para apresentar seu programa.

Aos domingos, nunca chegava depois das 11 da manhã, para só entrar no ar às 6h da tarde. Agora, diariamente na Band, seu expediente vai das 9h às 22h.

… Outro exemplo

Reinaldo Gottino, à frente do “Balanço Geral”, chega diariamente na Record às 6h da manhã, para entrar no ar ao meio-dia.

Nesse tempo todo, confere a pauta, todos os vetês e coloca o programa na mão dele. A nota termina, com o título do começo: nada é por acaso.

É a vida

Sonia Blota já está em plenas funções na rádio e na TV Bandeirantes, diretamente da Europa.

E nem bem desembarcou em Paris já foi deslocada para as fronteiras polonesas e continua entrando direto de lá em vários programas e telejornais.

Alô, alô

Alguém precisa prestar mais atenção no serviço: na seleção de jogos exibidos no Star+, que é da mesma empresa que a ESPN, aquele que assiste e, portanto, tem acesso, de vez em quando é surpreendido com o anúncio: “assine o Star +”.

Não é só redundância.

Podendo evitar

Quem tem acompanhado jogos no Premiere, Copa do Brasil e alguns estaduais, durante a transmissão assiste propaganda sobre como acessar os canais Globo.

Mas como assim? Qual o sentido? Não deixa de ser uma encheçãozinha. O cidadão já está pagando pelo serviço.

Paquera

Dias atrás, começo do mês, foi anunciado que Juliana Paes não tinha mais contrato de exclusividade com a Globo. Acabou “Pantanal”, saiu e estava livre no mercado.

Pois bem, isso não deve durar muito tempo. Tudo muito na moita, por enquanto, mas já tem gente conversando com ela.

Olha só

Nesta semana, “A Praça é Nossa” voltou a gravar com sua plateia de claque, todos devidamente testados e vacinados.

Carlos Alberto de Nóbrega ressaltou a importância desse pessoal, para o bom desempenho dos humoristas e dinâmica do programa de forma geral.

Bate – Rebate

· Renata Ceribelli trabalha numa matéria especial da novela “Pantanal” para o “Fantástico”…

· … Particularidades da produção e apresentação do elenco.

· Para muito breve serão anunciados novos quadros no “Faustão na Band”.

· Band trabalha para reforçar ainda mais o seu departamento comercial…

· … A ideia é acertar rapidamente com importantes profissionais do mercado.

· “O Beijo Adolescente” é confirmada como uma das próximas séries da HBO Max…

· … Produção ativada e elenco em fase final de formação.

· O filme “A Suspeita”, produzido e estrelado por Glória Pires, tem seu lançamento confirmado para 14 de abril.

· CNN Brasil anuncia para 2 de abril, 21h, a estreia da nova temporada de “À Prioli”, com Gabriela Priolli…

· .. Entre outros convidados, ela vai receber Bruna Lombardi, Camila Pitanga, Duda Beat, Gkay, Grazi Massafera, Hugo Gloss, Kobra, Paola Carosella, Reynaldo Gianecchini e Wanessa Camargo.

C´est fini

A Globo já tem definido que o final da atual temporada do “The Masked Singer” acontecerá no dia 24 de abril. Em suas últimas exibições, será em outro horário, não mais às 16h, porque no começo do mesmo mês já começará o Campeonato Brasileiro.

