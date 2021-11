Flávio Ricco: A cena polêmica de Andréa Beltrão em ‘Um Lugar ao Sol’

Colaboração: José Carlos Nery

A cena em que a personagem de Andréa Beltrão apareceu se tocando em “Um Lugar ao Sol”, capítulo de quarta, gerou certo barulho nas redes sociais.

A autora Lícia Manzo justificou a sequência, dizendo que seu objetivo foi mostrar algo “normal e saudável. Escrevi a cena porque mulheres também sentem prazer e desejo. Porque a sexualidade é parte da vida das mulheres, e não só dos homens”.

Redatores de humor têm situação ainda pior que autores de novelas

Silvio de Abreu, ex-Globo, agora na WarnerMedia/Divulgação

A televisão brasileira, vez por outra, até tem procurado acelerar o processo de renovação dos autores de novelas. Enquanto estava na direção de dramaturgia da Globo, Silvio de Abreu sempre disse que essa era uma de suas prioridades. Justiça se faça, assim foi e ele conseguiu.

Mas é uma pena constatar que, hoje, faltam espaços dentro da televisão para permitir o desenvolvimento de novos trabalhos.

Na Globo, muitos dos mais antigos começaram adaptando textos literários para programas como “Caso Especial” ou escrevendo episódios para o “Você Decide”.

Portas de entrada que se fecharam com o tempo.

A novela, que deveria coroar o final de um processo, virou o começo. Nem todos chegam lá.

Mas situação muito pior vivem os redatores de humor. Para eles, praticamente mais nada existe, como oportunidade, na televisão atual.

Das tantas portas que existiram no passado, só a da “Praça” continua entreaberta.



TV Tudo

Em compensação

Nesta sexta-feira, um dos filmes mais aguardados de 2021, “Duna”, passa a integrar o catálogo de conteúdos da HBO Max. Chama atenção como os filmes estão chegando cada vez mais rápido ao streaming.

Muitas vezes, até, simultaneamente ao cinema.

Memória

Müller, ex-jogador e agora comentarista, assinou com a Record para comentar o Paulistão.

Lembra o Edu Cesar, do Papo de Bola, que essa é a sua segunda passagem na casa: foi como convidado no Mundial de Clubes, em 2005, vencido pelo São Paulo. A transmissão tinha Eder Luiz, Neto e Oscar Roberto Godoy.

Bacana

Os atores de “Gênesis” lotaram as redes sociais com imagens e mensagens de agradecimento, por conta da exibição do último capítulo.

“Foi muito especial, meus amigos!!! Um gigantesco muito obrigado a todos que fizeram parte desse projeto lindo!”, escreveu Thiago Rodrigues, direto de Portugal.

Programação

A Globo marcou para 27 de dezembro, depois de “Um Lugar ao Sol”, a exibição da “Retrospectiva 2021”.

Apresentação de Sandra Annenberg e Glória Maria.

Também na fita

O “Show da Virada”, da Globo, também está confirmado para a noite de 31 de dezembro.

Formato novo, desta vez reunindo shows e vários clipes.

Economia

A TV Jovem Pan, assim como a CNN Brasil, tem diversos programas com a participação de comentaristas, em posições políticas diferentes.

A diferença é que, ao contrário da concorrente, a JP ainda não tem um elenco fixo. Vai se valendo de convidados.

A propósito

Programa do Caio Coppolla na TV Jovem Pan virou quebra-cabeça.

Por enquanto, tudo no lápis ou gravação de pilotos, em busca do formato ideal.

Pergunta…

Durante o evento da Netflix, no começo da semana, jornalistas questionaram sobre como o Brasil poderia se destacar nas animações infantis.

Ter obras grandes e bem produzidas como “A Caminho da Lua” e “Maya e os 3 Guerreiros” no catálogo.

… Resposta

Daniela Vieira, Gerente de Conteúdo para Crianças e Famílias da plataforma, tomou a palavra e foi enfática na resposta:

“Chega de síndrome de vira-lata”, e reforçou que o país tem capacidade para produzir algo semelhante e até de qualidade superior no gênero.

Últimas semanas

No “Top Chef”, em sua terceira temporada na Record, começa a disputa de quem vai para a semifinal.

Nesta sexta, cinco chefs irão enfrentar um Teste de Fogo diferente, numa fazenda e com condições mínimas para elaborar uma refeição completa.

Olho no mundo

Crédito: Divulgação



Marco Pigossi está com todas as suas atenções voltadas para o mercado internacional. Nada por aqui, pelo menos, nesses próximos tempos.

No recente Hollywood Brazilian Film Festival, em Los Angeles, ele esteve com o diretor Aly Muritiba, já em campanha para colocar o filme “Deserto Particular” na disputa do Oscar.



Bate – Rebate

• Acabo de receber o novo livro do professor Marco Antonio Villa, “Um País Chamado Brasil”. Em leitura.

• As inscrições para a temporada 2022 do “MasterChef” na Band já estão abertas…

• … Ano que vem, conforme informado, o “MasterChef” passará a ser diário na grade da Band.

• Em paralelo ao seu trabalho como a Morte, em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, a cantora e atriz A Maia promove o clipe Di Amantes e também um novo single.

• Terminaram por volta das 4h da manhã de ontem as gravações de “Verdades Secretas 2”…

• … Rômulo Estrela e Agatha Moreira, só os dois em cena, fecharam os trabalhos da novela do Globoplay.

• Miguel Falabella confirma que as gravações de “O Coro”, para o Disney+, terminam no comecinho de dezembro…

• … E que a partir daí ficará na espera da série “Novela”, da Amazon, onde fará o antagonista da Monica Iozzi.

• HBO Max marcou para 9 de janeiro a estreia da segunda temporada de “Euphoria”…

• … A série é estrelada pela cantora e atriz Zendaya.

C´est fini

Beto Silva, Claudio Manoel, Helio de La Peña e Hubert Aranha vão receber Leandro Hassum na edição deste sábado do programa “Conversa Piada”. Na TV Cultura, a partir das 22h.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!