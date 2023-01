Flávio Dino garante repressão a terrorismo político

Renan Calheiros e PDT pedem, ao Supremo Tribunal Federal, que Bolsonaro se explique, no Brasil

Em entrevista coletiva realizada há pouco, em Brasília, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o atual governo vem lidando com atos antidemocráticos de bolsonaristas, desde antes da posse presidencial, ainda no segundo turno das eleições de 2022. Algumas tentativas, segundo ele, foram frustradas. Para o ministro, neste momento, “queriam fechar estradas e refinarias, mas nada disse está ocorrendo”. Ele destacou que “sempre agimos” e que “há pessoas presas”.

“Nunca minimizamos terrorismo. Agimos com os meios disponíveis, que não são os ideais. Não estamos operando com normalidade institucional. Na diplomação (12 de dezembro), ocorreu uma prisão. Continuamos a agir, inclusive com novos pedidos de prisão”, ressaltou.

De acordo com o ministro, a recente reunião entre os poderes constituídos (Legislativo, Executivo e Judiciário), com os militares, é suficiente para afirmar que novos atos serão reprimidos; mas ressalvou que o extremismo político “não foi varrido”:

“O extremismo político não foi varrido, mas foi derrotado, mais uma vez. Vamos manter a determinação do presidente para prevenir novos atos”.

Ibaneis Rocha

Afastadodo governo do Distrito Federal pelo STF (Supremo Tribunal Federal), por 90 dias, por omissão dolosa (quando há intenção de praticar o ilícito) o governador do DF (Distrito Federal) Ibaneis Rocha, na avaliação do ministro Dino, descumpriu um acordo que fora previamente feito, para assegurar a segurança dos prédios públicos de Brasília, no último domingo (8). Ele não é, segundo Dino, juridicamente responsável pelas cenas de vandalismo. Dino exemplificou que “todos os procedimentos acordados para a posse foram cumpridos”:

“Nos baseamos nisso. Não emito juízos de valor sobre investigações em andamento; mas era preciso que fôssemos comunicados sobre a revisão do acordo que havíamos feito com o governador. Nós, do Ministério da Justiça, temos os nossos limites institucionais. A Força Nacional estava com 140 homens e atuou. Foi insuficiente, por conta da revisão do planejamento do DF. A Polícia Federal não é ostensiva. Se eu soubesse, há três dias, que o planejamento era outro, já teria tomado outras medidas. Vi, pela janela do Ministério da Justiça, que o efetivo policial não era como o que foi combinado”.

Dino externou confiança nas instituições democráticas, ao dizer que, a despeito de termos vivido momentos difíceis, no último domingo (8), ele “foi ultrapassado, positivamente”:

“Mesmo que em partidos e opções de votos diferentes, estamos unidos, na visão de Estado e na defesa da Constituição”.

O ministro frisou, também, que há responsabilidade política do ex-presidente, Jair Bolsonaro, nos atos de vandalismo de ontem. Isso porque, durante os últimos anos, Bolsonaro dirigiu ataques constantes a instituições com o STF, através de um discurso que se materializou, com violência, pela “força da palavra e nas redes sociais”. “Apesar da responsabilidade criminosa de quem o instigou, Deus abençoou o Brasil. Não tivemos nenhum morto. Essa foi uma das diferenças entre o que ocorreu no Capitólio, nos Estados Unidos, e aqui. Outra diferença é que há mais presos aqui do que lá”, comparou Dino, informando que as detenções e prisões chegam a 1500.

Divulgação

Flávio Fino fez uma veemente defesa do ministro José Mucio, da Defesa, ao comandar, segundo ele, “uma das áreas mais difíceis do governo”:

“Ele optou pelo caminho do diálogo com as instituições militares. Vale destacar que as Forças Armadas mantiveram a lealdade democrática. De um modo geral, o pior passou. O ministro Mucio não é o grande vilão desse processo”.

Extradição

O senador Renan Calheiros (MDB) pediu, no STF, que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, volte, em 72 horas, ao Brasil, e se explique sobre suas relações com os atos do último domingo (8). Caso se negue a retornar, Bolsonaro seria preso, preventivamente, se o STF acatar o pedido de Calheiros.

O PDT (Partido Democrático Trabalhista), que faz parte do governo Lula, entrou com uma notícia-crime na PGR (Procuradoria Geral da República), pedindo que Augusto Aras responsabilize o ex-presidente acerca dos recentes ataques aos Três Poderes da República. Além disso, que demande ao Supremo que Bolsonaro retorne, imediatamente, entregando o seu passaporte.