Flavio Bolsonaro pede que eleitores do pai ‘ergam a cabeça’

Por meio de suas redes sociais, o senador Flavio Bolsonaro (PL) agradeceu ao apoio de “cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo”, dando a Bolsonaro “a maior votação de sua vida”.

Pedindo que os correligionários ergam a cabeça, ele conclamou: “não vamos desistir do Brasil! Deus no comando!”.

Citando uma passagem bíblica, outra bolsonarista que reconheceu a derrota foi a deputada federal Carla Zambelli (PL). Ela afirmou – também pelas redes sociais – que o “sonho de liberdade de mais de 51 milhões de brasileiros continua vivo”, prometendo, ainda, que será “a maior oposição que Lula jamais imaginou ter”. No último sábado (29), véspera da eleição, Zambelli chegou a sacar uma arma contra um apoiador de Lula, em São Paulo.

Dizendo-se sempre estar “do lado certo” e que respeitará a vontade do eleitor paranaense, o antigo desafeto de Bolsonaro, o senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil), também reconheceu, ontem (30), a derrota do seu atual aliado. Assim como Zambelli, Moro promete ser oposição a Lula.

Responsável pela primeira condenação de Lula na Justiça – no caso do triplex do Guarujá (SP) – o ex-juiz Sergio Moro teve o seu processo anulado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e abandonou a magistratura para ser ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro. Acusando o atual presidente de interferir na Polícia Federal, ele abandonou o cargo em 2020.

Com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) é o presidente eleito com 50,90% dos votos e Bolsonaro (PL) obteve 49,10%.

Até agora, às 17h17 de 31 de outubro, segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro não parabenizou o oponente eleito.