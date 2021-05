Flávio Bolsonaro é o mais novo integrante do Patriota

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, filiou-se ao Patriota depois que anunciou o desligamento do Republicanos na última semana. A informação foi confirmada pelo presidente do partido, Adilson Barroso, nesta segunda-feira,(31). O líder da legenda também tenta conquistar o presidente da República para se filiar. A reunião que confirmou a nova aliança foi realizada por videoconferência.

Durante o anúncio, Barroso fez questão de elogiar o presidente, deixando claro que o Patriota está de portas abertas para receber Jair Bolsonaro.

“Vamos receber o mais novo filiado, um dos mais novos filiados ao Patriota. Vamos ser grandes. Ele (Bolsonaro) vem hoje para o partido sem pedir uma bala. Aqui no Patriota ele confia em mim e não quer nada de nós”,

O senador Flávio Bolsonaro elogiou o comando do Patriota pela disposição de mudar os diretórios estaduais. Além disso, relembrou quando ajudou a mudar o nome da legenda de Partido Ecológico Nacional (PEN) para a atual denominação.

“Uma grande honra para mim, Adilson, porque me sinto como fundador desse partido também. Ainda quando a legenda se chamava PEN, o senhor me procurou e construímos a várias mãos o novo estatuto do partido que foi refundado com o nome Patriota. Nome que participei diretamente da escolha, participei diretamente da escolha da logomarca, da construção deste estatuto”, comentou Flávio.

Jair Bolsonaro deixou o PSL em novembro de 2019 após desavenças com o presidente da legenda, Luciano Bivar. O principal motivo para a saída foi a briga por causa do controle do caixa da legenda. Em 2018, o PSL se tornou uma uma legenda forte ao eleger Bolsonaro como presidente, além de 54 deputados, quatro senadores e três governadores, na esteira do bolsonarismo. Com isso, o partido deve R$ 103,2 milhões do fundo partidário.