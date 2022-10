Flamengo volta ao Rio no domingo sem festa em caso de título

A delegação do Flamengo retornará de Guayaquil, no Equador, no próximo domingo (30). Entretanto, não haverá festa nas Ruas do Rio de Janeiro mesmo se o rubro-negro conquistar o tricampeonato da Libertadores da América. O motivo é o segundo turno das eleições para presidente.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o desembarque está previsto para as 9h no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. De lá, os atletas e demais integrantes da delegação irão direto para suas casas, sem contato com imprensa ou torcida.

Delegação chegou ontem ao Equador – Fotos: Marcelo Cortes/Flamengo

Até o momento, também não estão previstas celebrações para segunda-feira (31). A razão para não ter sido preparada uma festa, tal qual aconteceu em 2019, por exemplo, é não tumultuar a cidade com aglomerações e interdições durante o dia de votação. Nesta semana, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) chegou a demonstrar preocupação com a situação.

O time do Flamengo chegou na última quarta-feira (26) à cidade equatoriana, onde será disputada a grande final da Copa Libertadores da América. O adversário será o Athletico Paranaense. O rubro-negro possui dois troféus da competição: 1981 e 2019. O apito inicial está previsto para as 17h, horário de Brasília.