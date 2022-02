Flamengo volta a negociar com Thiago Mendes

O time da Gávea voltou nesta semana a intensificar a negociação com o volante Thiago Mendes, do Lyon da França. Antigo desejo do Flamengo, o clube carioca tem como trunfo o fim do contrato do jogador com o clube francês, que se encerra em maio de 2023. Além disso, o Fla também conta com a vontade do jogador de 29 anos de vestir a camisa rubro-negra, de acordo com sites especializados.

Dessa forma, o brasileiro pode sair de graça do Lyon depois do fim de 2022. Assim, a melhor chance do clube francês de fazer dinheiro é se negociar ainda nesta temporada. O volante tem a admiração do técnico Paulo Sousa, por causa da versatilidade do atleta. Atualmente, Thiago Mendes ganhou oportunidades como zagueiro, outra posição carente do rubro-negro carioca. Anteriormente em 2021, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel foram até a Europa conversar pessoalmente com o atleta que foi revelado pelo Goiás, e teve passagem no São Paulo.

No entanto, a contratação não avançou, e a dupla de dirigentes rubro-negros acertaram o empréstimo de Andreas Pereira, do Manchester United.