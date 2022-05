Flamengo vira a chave, de olho em sequência positiva no Brasileirão

O elenco do Flamengo não teve descanso após a classificação na Copa do Brasil, diante do Altos-PI, ontem (11). Paulo Sousa iniciou na tarde de hoje (12), no CT do Ninho do Urubu, a preparação para o confronto contra o Ceará, pela sexta rodada do Brasileirão.

O rubro-negro joga sábado (14), às 16h30, no Castelão, em Fortaleza. E o baixo aproveitamento da equipe acende o alerta para a temporada: 33,3% pela campanha de uma vitória, dois empates e uma derrota. São apenas cinco pontos ganhos em quinze disputados, e uma derrota em clássico contra o Botafogo, na última rodada.

Entretanto, Paulo Sousa realizou atividades táticas somente com os jogadores que não jogaram contra o Altos-PI. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia. Amanhã (13), a equipe embarca para o Ceará e segue a preparação no Nordeste.

O treinador português ainda terá sérios desfalques. Apesar do retorno de Rodrigo Caio, que atuou por 45 minutos na Copa do Brasil, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Filipe Luís, Matheus França, Santos e Diego Alves estão entregues ao departamento médico. Entretanto, Bruno Henrique e David Luiz poderão estar de volta, já que foram poupados de olho no próximo confronto.

Foto: Paulo Sousa comanda a atividade no Ninho do Urubu – Gilvan de Souza / Flamengo