Flamengo vence Sport por 2 a 0 e volta a se aproximar dos líderes do Campeonato

Em jogo marcado por amplo domínio do rubro negro da Gávea, o Flamengo venceu o Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo (15). A partida, disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foi válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo não foi realizada no Maracanã porque o estádio passa por uma reforma em seu gramado.

O time comandando pelo técnico Renato Gaúcho, entrou em campo querendo se recuperar da goleada sofrida na rodada anterior, quando perdeu para o Internacional por 4 a 0, e decidido a voltar a se aproximar dos líderes da competição. A partida foi marcada pelo retorno do atacante Pedro, que voltava de contusão. O jogador foi a grande referência ofensiva do Flamengo, já que Gabigol cumpriu suspensão por ter sido expulso na derrota para o Internacional.

O primeiro tempo foi todo do Flamengo. Os donos da casa não saíram do setor ofensivo e finalizaram muito mais: 9 a 2. Pelo domínio exercido, o placar de 1 a 0 para o Flamengo, com gol de cabeça de Bruno Henrique, aos 10 minutos, ficou barato para o Sport. Os visitantes, aliás, só levaram perigo em cabeçada do flamenguista Pedro, contra o próprio patrimônio.





Vitória tranquila recoloca o Flamengo na briga pelo título

O amplo domínio do Flamengo continuo no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, o rubro negro chegou ao segundo gol num lance de sorte de Everton Ribeiro, que contou com desvio em Ronaldo Henrique. No entanto, mesmo contando com a sorte, o próprio Everton Ribeiro e Arrascaeta esbanjaram muita habilidade na jogada.

Depois disso, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas o Sport seguiu sem ameaçar. O time pernambucano só levou perigo num chute de José Welison, que acertou o travessão de Diego Alves. Vitória justa do Flamengo, sem muito esforço e em ritmo de treino

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 27 pontos e, mesmo com dois jogos a menos, chegou a 5ª colocação no campeonato. Já o Sport, com a derrota, permanece com 15 pontos e agora ocupa a 16ª colocação, apenas um ponto à frente do América MG (que ainda jogará na rodada), primeiro time da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Ceará no Castelão, no domingo (22), às 16h. Já o Sport receberá o São Paulo na Ilha do Retiro, também no domingo (22), às 20h30min.