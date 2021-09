Flamengo vence Palmeiras de virada e se aproxima da liderança do Brasileirão

Mesmo com desfalques, Michael (duas vezes) e Pedro garantem a vitória do rubro-negro; Wesley descontou para o Verdão

O Flamengo segue firme na briga pelo título. Mesmo desfalcado de alguns de seus principais jogadores, o rubro-negro da Gávea mostrou força e venceu o Palmeiras de virada, por 3 a 1, na tarde deste domingo (12), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Michael (duas vezes) e Pedro fizeram os gols da equipe comandada por Renato Gaúcho, enquanto Wesley marcou para o time da casa. Zé Rafael, do Palmeiras, foi expulso no fim do jogo.

Com esse resultado, mesmo tendo dois jogos a menos, o Flamengo pulou para a terceira colocação, com 34 pontos, e agora está apenas um atrás do Palmeiras, que, apesar da derrota, segue na segunda colocação. A liderança é do Atlético-MG, que soma 42 pontos.

Primeiro tempo

O Flamengo iniciou melhor a partida. Mesmo sem seus principais atacantes, articulou bem as jogadas e foi mais objetivo no ataque. No entanto, a primeira boa chance surgiu a partir de um erro do Palmeiras. Danilo tentou recuar de cabeça para Weverton, Pedro percebeu o movimento e tomou a bola, quase abrindo o placar para o rubro-negro. O Palmeiras reagiu em seguida, em chute cruzado de Wesley, que acabou não acertando o gol de Diego Alves. Aos 14 minutos, Weverton saiu jogando com Dudu, que acionou Wesley. O atacante se livrou com enorme facilidade de Isla e bateu colocado, no cantinho, para fazer 1 a 0.

Só que a alegria palmeirense durou pouco. No lance seguinte, Everton Ribeiro recebeu de Pedro na direita e cruzou para o pequeno Michael, livre, empatar, num lance de falha coletiva do Verdão. A empolgação rubro-negra foi freada logo depois, quando Arrascaeta sentiu lesão muscular e precisou ser substituído por Vitinho. O time ficou mais travado. O Palmeiras aproveitou e cresceu no jogo, mas sem criar grandes chances. Zé Rafael, aos 29, tentou chute de fora da área, mas mandou por cima. Vitinho respondeu aos 41 em chute colocado, mas a bola bateu na trave.

Pedro marcou o gol da virada rubro-negra

Segundo tempo

O Palmeiras voltou para a segunda etapa com Gustavo Scarpa no lugar de Raphael Veiga. O clube paulista dominou o jogo nos primeiros minutos. Conseguiu manter a posse de bola no campo de defesa do Flamengo e foi acumulando tentativas: em batida de Piquerez, em cobrança de falta de Scarpa, em chute colocado de Danilo. Mas nenhuma delas teve êxito.

Só que quem marcou foi o Flamengo. Aos 11 minutos, Vitinho cobrou escanteio para Pedro vencer Luan e Gustavo Gómez no alto e executar um cabeceio impecável, fora do alcance de Weverton, virando a partida para 2 a 1. De imediato, Abel Ferreira fez três substituições: entraram Patrick de Paula, Luiz Adriano e Breno Lopes, saíram Danilo, Rony e Wesley.

No entanto as alterações não surtiram efeito, e o treinador decidiu radicalizar: tirou o lateral-esquerdo (Piquerez) e colocou mais um atacante (Willian). O Palmeiras se lançou ao ataque e deixou espaços para o Flamengo. Foi um prato cheio para Michael. Aos 35 minutos, o atacante recebeu de Vitinho, deixou Marcos Rocha para trás e encheu o pé, marcando 3 a 1 e selando a vitória do Flamengo. O Palmeiras ainda tentou pressionar, alçando bolas para a área, mas sem resultado. Zé Rafael ainda foi expulso por entrada dura em Willian Arão.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (15), pela Copa do Brasil, às 21h30min, no jogo da volta contra o Grêmio, no Maracanã. O rubro-negro venceu a partida de ida por 4 a 0, em Porto Alegre. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Flamengo será no domingo (19), às 20h30min, novamente contra o Grêmio, também no Maracanã. Um dia antes, no sábado (18), o Palmeiras visita a Chapecoense às 17h.