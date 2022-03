Flamengo vence o Vasco e garante vaga na final do estadual

Com gol de Wilian Arão, o Flamengo venceu por 1 a 0 o Vasco em partida disputada na tarde deste domingo no Maracanã. O placar foi o mesmo do jogo de ida e com isso, o Flamengo tinha vantagem. O rubro-negro vai em busca de um inédito tetracampeonato estadual na história do clube.

Por ter vencido o jogo de ida e também pela melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo viu o Vasco adotar uma postura diferente neste domingo. Contudo, assumiu o controle do clássico e derrubou o rival mais uma vez. Por sinal, o Fla venceu os três clássicos.

Sem Bruno Henrique, lesionado, o técnico Paulo Sousa optou por Lázaro. O comandante do Flamengo fez outras três mudanças no time titular: Rodinei, João Gomes e Pedro. Matheuzinho, Andreas Pereira e Everton Ribeiro foram para o banco de reservas.

Do lado do Vasco, que entrou em campo precisando vencer por dois gols de diferença, o técnico Zé Ricardo promoveu uma alteração. Ele colocou Figueiredo no lugar de Weverton.

O Flamengo espera o vencedor do confronto entre Botafogo e Fluminense, que jogam nesta segunda-feira. A decisão do Estadual começa a ser disputada no dia 30 ou 31 de março e termina no dia 2 ou 3 de abril – as datas ainda serão confirmadas. Já o Vasco agora se prepara para a primeira rodada da Série B, dia 9 de abril, contra o Vila Nova em São Januário.