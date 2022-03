Flamengo vence o Vasco e garante a vice-liderança no campeonato estadual

Em partida válida pela décima rodada do estadual, o Flamengo venceu o Vasco por 2×1 no Estádio Nilton Santos, o Engenhão na tarde deste domingo (06). Os gols da partida foram marcados por Filipe Luís e Arrascaeta para o Flamengo. Gabriel Pec descontou a favor do Vasco.

Com o resultado, o Flamengo se garante na vice-liderança da primeira fase do estadual com 23 pontos. Já o Vasco não alcança mais o rival e segue na terceira colocação com 19 pontos.

O Flamengo fez uma ação pela paz mundial, em meio à guerra da Rússia com a Ucrânia. O Rubro-Negro jogou com a palavra “paz”, escrita em 15 idiomas, na camisa. O Vasco teve três novidades no clássico. O técnico Zé Ricardo colocou Léo Matos, Riquelme, mais à frente, e Getúlio. Ele preservou Weverton e Raniel, de olho na Copa do Brasil.

O Flamengo tomou a iniciativa do jogo e não demorou a marcar. Aos 10 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio. Willian Arão dividiu com a zaga e ficou com a bola, na primeira trave. Ele cruzou para Filipe Luís, de cabeça, balançar a rede: 1 a 0.

Apesar da superioridade e da maior posse de bola, o Flamengo encontrava dificuldade de criar mais chances. O Vasco, por sua vez, sofria ofensivamente. A solução, então, foi na bola parada. Após cobrança de escanteio, Zé Gabriel ganhou pelo alto e Hugo Souza salvou o Fla, em grande defesa. O clássico, então, ficou equilibrado, mas sem muita emoção. O Flamengo foi para o intervalo em vantagem.