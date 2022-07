Flamengo vence o Santos na Vila e sobe na tabela do Brasileirão

Uma partida tensa na Vila Belmiro marcou o confronto deste sábado (02) entre Santos e Flamengo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas foi o Rubro-Negro que levou a melhor e venceu por 2 a 1, gols de Pedro e Gabigol.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 22 pontos e subiu na tabela de classificação, já é o sétimo colocado. Já o Peixe, que saiu atrás e chegou a empatar o jogo em falta cobrada por Zanocelo, permanece com 19 pontos logo atrás, na oitava posição.

Com maior posse de bola , o primeiro tempo começou corrido, com os dois clubes tentando criar jogadas rápidas no meio de campo e com muitas faltas. Aos 18 minutos, o Flamengo abriu o placar com Pedro. Everton Ribeiro buscou na linha de fundo e cruzou para o atacante fazer de voleio à lá Bebeto um belo gol.

Com o resultado negativo dentro de casa, não restou outra coisa ao Santos a não ser pressionar. Aos 38, o goleiro do Flamengo, Santos, espalmou o chute forte de Lucas Braga, sendo essa a finalização mais perigosa do Peixe. O Flamengo continuou dono das ações e com domínio de bola, mas não ampliou o placar na primeira etapa com chances perdidas por Pedro.

No intervalo, o Santos retornou e começou com maior volume de jogo. O Flamengo baixou a intensidade e ao diminuir o ritmo, deu oportunidade ao Peixe para crescer na partida.

Aos 16 minutos, Pedro teve boa oportunidade, mas foi bloqueado pelo goleiro João Paulo na hora do chute. O castigo veio quatro minutos depois, quando Zanocelo diminuiu o placar ao bater uma falta de fora da área que passou embaixo do goleiro rubro-negro Santos. Falha do arqueiro e gol santista.

Mas Gabigol, que entrou no lugar de Marinho, deixou mais uma vez o Flamengo na frente aos 28 minutos, em bola rebatida do goleiro João Paulo e chutou no meio do gol fechando o placar.

O Flamengo encara o Tolima na próxima quarta-feira (06), no Maracanã, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Mengão venceu por 1 a 0, na Colômbia, e pode avançar para as oitavas de final por um empate.

Já o Santos volta a campo na quinta-feira (07) diante do Deportivo Táchira, às 21h30, na Vila Belmiro, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo ficou em 1 a 1 e o Peixe precisa vencer para avançar para a próxima fase.