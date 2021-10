Flamengo vence o Juventude por 3 a 1 e consolida vice-liderança no Brasileirão

Rubro-Negro segue na segunda posição e está a 11 pontos do líder Atlético Mineiro

Na noite de ontem (13), o Flamengo parecia que disputava um treino e goleou o Juventude por 3 a 1 no Maracanã pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com o resultado, o Rubro-Negro permanece na segunda colocação e tem 45 pontos no momento. De quebra, ampliou a vantagem para o segundo colocado para quatro pontos, que hoje é o Bragantino com 41.

O Flamengo começou dominando as ações de cara e logo no primeiro minuto, Andreas Pereira tocou para Kenedy na direita da área, que chutou para a defesa do goleiro Douglas, do Juventude. Aos 9, Matheuzinho fez jogada individual no bico da área, limpou a marcação e soltou uma bomba de esquerda. Apesar da linda jogada, a bola bateu na trava. Mas dois minutos depois, o Rubro-Negro abriu o placar.

Kenedy arrancou pelo lado direito, tabelou com o centroavante Pedro, que faz um passe de letra para o colega limpar a marcação na área e chuta na saída debaixo das pernas do goleiro. Foi o primeiro gol de Kenedy com a camisa do Flamengo. O segundo veio através de jogadao com Michael, que cruzou rasteiro pelo lado esquerdo da área e encontrar Pedro. O camisa 9 só teve o trabalho de mandar para a rede e ampliar. E o terceiro veio em cobrança de falta

Aos 34 da etapa inicial, o meia Andréas Pereira bateu da intermediária do lado esquerdo e mandou direto para o gol. A bola bateu na junção da trave com o travessão e entrou. O gol encerrou um longo jejum que durava 1221 dias, desde 10 de junho 2018. Na ocasião, Diego Ribas marcou de falta o primeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Paraná. Após essa data, foram 235 partidas sem um gol dessa forma.

No segundo tempo, as posturas de cada equipe mudaram. Enquanto o Flamengo procurou controlar mais a partida, o Juventude passou a arriscar mais. Aos 5, Paulinho Boia arriscou de fora da área e assustou Diego Alves. Mas aos 11, o time gaúcho conseguiu diminuir. Chico cobrou escanteio pelo lado esquerdo, e o lateral-esquerdo William Matheus subiu mais que a defesa do Flamengo para marcar de cabeça o gol de honra.

Apesar da vitória, a distância para o Atlético-MG, o líder, permanece em 11 pontos, já que o Galo, que tem 56, venceu o Santos de virada no Mineirão por 3 a 1. Como tem dois jogos a menos que a equipe mineira, o time carioca pode diminuir a diferença para seis pontos, sendo que os dois ainda vão se enfrentar pelo segundo turno do Brasileirão.