Flamengo vence o Corinthians no Maracanã com gol nos acréscimos

Um gol de Bruno Henrique aos 48 minutos do segundo tempo deu ao Flamengo a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Flamengo na vice-liderança, com 63 pontos, oito atrás do Atlético-MG. O Corinthians ficou nos 50 pontos, dois a menos que o Bragantino, primeiro membro do G4.

O rubro-negro foi soberano no jogo em sua despedida do Rio de Janeiro antes da final da Copa Libertadores da América. Por outro lado, o Timão perdeu a chance de entrar no G4. Recheado de desfalques, com suas principais estrelas de fora, o Flamengo encarou o Corinthians no clima de um Maracanã lotado e partiu para cima desde o início.

O Timão, que não tinha Willian e Cantillo, perdeu Giuliano com 23 minutos. A dificuldade na saída de bola fez a equipe passar o primeiro tempo todo, praticamente, apenas se defendendo. Apesar da superioridade rubro-negra, Cássio só precisou fazer uma defesa. Mesmo assim, nada muito complicado. Por outro lado, na única chegada, o alvinegro teve a grande chance de abrir o placar, mas Jô refugou na hora de finalizar e acabou cruzando para ninguém.

Na intervalo, Sylvinho colocou Mosquito na vaga de GP, que não estava bem. Renato Gaúcho apostou em Bruno Henrique, Filipe Luis e Gustavo Henrique. A panorama não mudou: Flamengo atacando e Corinthians se defendendo.

Na sequência, os técnicos seguiram trabalhando em busca de soluções. Michael entrou e mandou uma no travessão e, de tanto insistir, os mandantes foram premiados. Aos 48, Rodinei deu uma caneta em Gabriel e cruzou para Bruno Henrique mandar para as redes e decretar a festa no Maraca.



No próximo sábado (20), o Flamengo vai visitar o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30. No domingo (21), o Corinthians vai receber o Santos, na Neo Química Arena, às 16 horas.