Flamengo vence o Boavista e teve gol de Gabigol

Com bom volume de jogo o Flamengo venceu o Boavista por 3 a 0, na terceira rodada do Campeonato Carioca de 2022. Os primeiros 15 minutos do jogo no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda mostraram o time do Flamengo exercendo pressão no campo de defesa do Boavista. As melhores oportunidades deste início de partida foram perdidas pelo atacante Pedro. Na segunda chance, por volta dos 13 minutos de jogo, Vitinho cruzou rasteiro e Pedro tentou tocar a bola meio de letra, meio de calcanhar e a bola acabou saindo. A torcida cobrou e pediu para ele fazer o básico, não inventar, fazer o fundamento.

Aos 17 minutos o ataque rubro-negro fez uma boa jogada com Matheuzinho na ponta direita e conseguiu cruzar na segunda trave. Vitinho escorou de cabeça para Pedro se jogar e fazer o goleiro Fernando dar rebote. A zaga do Boavista aliviou antes da chegada de Marinho. Minutos depois o mesmo Marinho abriu o placar e fazendo o seu primeiro gol com a camisa do mengão. O atacante aproveitou a roubada de bola e o passe de Vitinho pelo lado esquerdo do ataque e mandou firme de canhota aos 21 minutos, Flamengo 1 a 0.

A equipe treinada pelo técnico português Paulo Sousa seguiu exercendo o domínio de campo. O Boavista lutava para evitar um placar mais elástico e chegou poucas vezes a criar perigo para o gol de Hugo Souza. Nos minutos finais, o lateral esquerdo Bull bateu uma falta e obrigou o goleiro Neneca a espalmar a bola para escanteio.



No segundo tempo Paulo Sousa tirou o estreante Marinho e colocou Gabigol. Ele também tirou Renê e colocou Everton Ribeiro. Logo aos 2 minutos Gabigol invadiu a área e reclamou penalti após trombar com a defesa. Aos 8 minutos Pedro tentou chutar e foi travado. A equipe do Flamengo seguiu com a pressão mesmo com as trocas, mas Marinho parecia fazer falta no segundo tempo. Então, com mais uma assistência de Vitinho, Pedro chegou bem na bola e fez o segundo do Mengão.

Após a jogada, saíram João Gomes e Gustavo Henrique. Entraram William Arão e David Luís.

Gabigol aos 19 minutos conseguiu o que parecia impossível, perdeu um gol feito após receber passe de Arão e ficar sozinho com o goleiro Fernando. O atacante tentou driblar e perdeu a bola.

O Flamengo foi diminuindo o ritmo, mas, mesmo assim, levava perigo ao gol do Boavista. Aos 29 minutos da etapa complementar o atacante Gabigol perdeu outra chance boa de ampliar o placar. Após grande passe de Matheuzinho, que foi seguido por um ótimo cruzamento de Everton, e Gabriel Barbosa perdeu mais uma.

Quando o Boavista começou a acreditar que podia diminuir o prejuízo do placar, Vitinho, que jogou como capitão e foi um dos destaques da equipe, fez mais uma ótima assistência e desta vez Gabigol marcou fazendo o terceiro gol da noite aos 37 minutos do segundo tempo.

Vitinho ainda teve tempo para fazer mais um ótimo passe e Gabigol perdeu novamente, aos 41 minutos. O atacante ainda recebeu um cartão amarelo por reclamação no fim da partida.

Com o resultado do jogo Vasco e Boavista o Flamengo chegou a liderança do campeonato.