Flamengo vence o Audax por 2 a 1, mas não convence

Rubro-negro carioca foi afobado dentro de campo, tomou sustos da equipe de Angras dos Reis, mas garantiu três pontos importantes no Carioca. Sendo utilizado como laboratório pelo técnico Paulo Sousa, a partida contra o Audax no estadual não agradou o torcedor em Volta Redonda. Apesar do golaço sem querer de Gabigol, o desempenho em campo atiçou vaias e gritos de “burro”.

Com uma nova formação titular, o novo mister atenua a fase de testes neste início de temporada. Logo no início, quase que deu certo com uma grande chance desperdiçada por Gabigol, que dessa vez foi acompanhado de Pedro e Arrascaeta no ataque. O goleiro Max trabalhou mais duas vezes em arremates de Lázaro e Pedro. Porém foi o camisa 9 do Fla quem abriu o placar. Enquanto a torcida ensaiava as primeiras vaias para Paulo Sousa, Gabi recebeu na esquerda e acertou um lindo chute no fim da primeira etapa. Na comemoração, o camisa 9 repetiu o gesto dos Panteras Negras americanos com o punho cerrado para alto. O atleta relatou um episódio de racismo no Fla-Flu do último domingo (6).

Na sequência etapa final, o time da Gávea teve sorte para fazer o segundo. Aos 8’, Andreas Pereira cobrou falta dentro da área e o zagueiro do Audax, Thomás Kayck, marcou contra de uma forma bizonha: cabeceou para o chão e acertou o próprio pé. O gol deu uma tranquilidade ao Fla, o que levou a uma desconcentração fatal. Após falha individual da defesa do Flamengo, o Audax diminuiu. Ao tenta sair da pressão adversária, Willian Arão recuou mal para Léo Pereira que não dominou, dividiu com o adversário e Hugo Sanches marcou na sobra. O atacante do time de Angra dos Reis não marcava desde o dia 9 de fevereiro de 2020.

Com o resultado, o Fla alcança os 10 pontos, mas permanece na quarta posição. Já o Audax caiu para a nono lugar na tabela.

Informações do jogo

Audax x Flamengo

Estádio Raulino de Oliveira

Gols: Hugo 25’ 2T, Gabigol 9’, Thomás (contra) 9’ 2T.

Cartões Amarelos: Thomás 15’ 2T, Lucas Mota 29’ 2T, Cleiton 24’ 2T, Willian Arão 50’ 2T

Audax-RJ: Anderson Max, Lucas Rocha ©, Thomás, Thiago Duchatsch (Maxwel 31’ 2T); Lucas Mota, Fernando Medeiros, Leonardo Braz (Grafite 17’ 2T), João Victor; Carlinhos (Anderson Lessa 17’ 2T), Hugo, Misael (Dadinha 11’ 2T).

Flamengo: Hugo Souza; Mauricio Isla, Léo Pereira e Filipe Luís (Cleiton 14’ 2T); Matheuzinho (Éverton Ribeiro 31’ 2T,) Andreas Pereira, Thiago Maia (Willian Arão 13’ 2T) e Lázaro ; Gabriel Barbosa, Giorgian Arrascaeta (Marinho 14’ 2T) e Pedro (Diego 42’ 2T).