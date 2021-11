Flamengo vence Internacional no Sul e segue na caça ao líder

O Flamengo mostrou que ainda sonha com o título brasileiro ao vencer o Internacional por 2 a 1, neste sábado, no Beira-Rio. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 66 pontos e mantêm a distância para o Atlético-MG. Já os gaúchos, com 47, seguem sem entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi muito movimentado. O Flamengo começou com tudo e abiu 2 a 0 com gols de Gabigol e Andreas Pereira. Antes do intervalo, o Internacional diminuiu com Taison. A etapa final foi mais disputada, mas os rubro-negros seguraram o resultado fora de casa.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, em Porto Alegre, na terça-feira, já com os reservas visando a final da Libertadores. Já o Internacional vai até o Rio de Janeiro na quarta-feira para enfrentar o Fluminense.

O Flamengo não deixou o Internacional buscar qualquer pressão e abriu vantagem no início. Logo aos três minutos, Gabigol chutou da entrada na área, no canto de Marcelo Lomba. Já aos dez, após boa troca de passes, Andreas Pereira tocou na saída do goleiro gaúcho.

Somente após o segundo gol, o Internacional começou a esboçar uma mudança na partida. Os donos da casa pararam em Diego Alves em duas oportunidades, com Taison e Palacios. Só que os rubro-negros quase ampliaram com Gabigol.

O Flamengo seguia desperdiçando boas chances. Gabigol viu Marcelo Lomba fazer grande defesa para impedir o terceiro. Só que aos 40 minutos, em contra-ataque rápido, Taison tabelou com Palacios e tocou na saída de Diego Alves.

O gol animou os donos da casa, que aumentaram a pressão nos minutos finais. O Internacional quase empatou aos 45 minutos. Patrick pegou rebote de Diego Alves e mandou para o gol, mas viu David Luiz salvar em cima da linha. Assim, o Flamengo conseguiu segurar a vantagem no intervalo.

Diferente da etapa inicial, o segundo tempo começou em ritmo mais lento. As duas equipes se preocuparam mais em não dar espaço ao adversário. Com isso, Internacional e Flamengo pouco produziram nos primeiros minutos.

A primeira boa chance da etapa final aconteceu somente aos 17 minutos. Vitinho chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga, mas Marcelo Lomba mostrou reflexo e fez grande defesa. Depois foi a vez de Kenedy parar no goleiro gaúcho. O Internacional quase empatou em escanteio que Patrick escorou, mas Willian Arão tirou próximo da linha.

Na parte final, o Flamengo chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. A partir dai, o Internacional tentou pressionar em busca do empate. Só que os rubro-negros recuaram e impedir qualquer boa jogada dos gaúchos para saírem com os três pontos do Beira-Rio.