Flamengo vence e expõe fragilidades do Botafogo

Rubro-negro criou e aproveitou as muitas chances que surgiram na defesa adversária

Precisando mostrar resultados, o Flamengo de Paulo Sousa venceu ontem (23) por 3 a 1 o Botafogo, em pleno Estádio Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Estadual. O público de mais de 11 mil torcedores, que gerou uma renda R$ 463.435,00, viram o rubro-negro assumir a vice-liderança da competição, com 19 pontos conquistados.

O time da Gávea começou com tudo, pressionando a saída de bola alvinegra e jogando com intensidade no ataque. Dessa forma, o Fla abriu o placar quando Arrascaeta cruzou na medida, e Pedro finalizou de esquerda. Na sequência, o atacante quase marcou o segundo depois que invadiu a área e chutou forte. Gatito defendeu de forma parcial e Daniel Borges tirou em cima da linha. Aos 15’ foi a vez de Arrascaeta assustar a defesa botafoguense, em mais uma boa jogada coletiva que começou com Matheuzinho, chegou nos pés de Gabigol que lançou para o uruguaio acertar a trave. Seria um belo gol.

Tímido mesmo jogando em casa, e sob os olhares de John Textor, o Botafogo se sentiu prejudicado pelo árbitro Graziani Maciel Rocha a partir dos 30 minutos. Primeiro, em jogada ensaiada no escanteio cobrado por Daniel Borges, Matheus Nascimento desviou e a bola tocou na mão de Pedro. O VAR revisou, o lance acabou seguindo e na sequência, Fabrício Bruno foi cortar a bola, e acertou a canela de Chay. Mais uma vez foi para a revisão do vídeo, porém o zagueiro do Fla não foi advertido.

Fora as polêmicas, a primeira chance criada pelo ataque do Botafogo foi aos 45’, depois que Breno arriscou de longe e Hugo fez boa defesa. No entanto, a reclamação voltou, dessa vez em um lance capital. Gabigol tabelou com Lázaro, saiu de frente pro gol e fez de direita. Foi a primeira vez que o artilheiro do Fla marcou na mesma partida que Pedro. No início da jogada, contudo, os jogadores do time de General Severiano reclamaram de falta do camisa 9.

Na segunda etapa, o Glorioso voltou melhor. Contudo, antes, levou um susto no primeiro minuto da etapa final. O trio Arrascaeta, Gabigol e Pedro entrou em ação, e o camisa 21 ficou livre para fazer o terceiro. Gatito salvou de novo. Logo depois, o ataque do Botafogo foi para cima tentando diminuir o placar. Matheus Nascimento fez o goleiro Hugo Souza trabalhar novamente, defendendo o forte arremate da joia alvinegra.

Não durou muito, e o Flamengo retomou o controle da partida. De novo Gabigol, teve a chance de fazer mais um, mas parou na trave. Aos 27’, finalmente, saiu o terceiro. Depois de quase dois minutos de troca de passes, Arrascaeta recebeu de Matheuzinho na entrada da área, e foi preciso para acertar o cantinho da meta adversária. O uruguaio acabou sendo eleito o melhor em campo. Por fim, o time da casa acabou diminuindo, mas contou com uma grande contribuição flamenguista. Em cruzamento, Fabinho desviou e Léo Pereira mandou contra as próprias redes. A partida acabou mostrando um Flamengo bastante competitivo, e um Botafogo que necessita de reforços.