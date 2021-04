Flamengo vence de virada na estreia pela Libertadores

Foi emocionante a vitória do Flamengo, na estreia pela Libertadores, na noite dessa terça-feira (20). A equipe brasileira derrotou o Vélez Sarsfield, da Argentina, foram de casa, pelo placar de 3×2. Entretanto, a missão foi complicada, já que os rubro-negros ficaram duas vezes atrás no placar.

Aos 20 minutos da etapa inicial, Janson abriu o placar para os argentinos. O empate veio aos 42 minutos. Na sobra de um escanteio, o volante Gerson encontrou William Arão livre na área. O zagueiro finalizou e deixou tudo igual. Os primeiro tempo terminou com o placar em 1×1.

Na segunda etapa, novamente início melhor do Vélez. Janson novamente colocou os argentinos na frente, aos 8 minutos. Aos 14, a estrela do artilheiro rubro-negro apareceu. Gabriel Barbosa foi derrubado na área pelo goleiro Lucas Hoyos. O próprio atacante cobrou o pênalti e empatou.

A virada veio aos 24 da etapa final. Arrascaeta acertou um belíssimo chute com a canhota, de fora da área, no ângulo. O Flamengo volta a campo no sábado, (24), pelo Campeonato Carioca, em confronto direto pelo título da Taça Guanabara contra o Volta Redonda.