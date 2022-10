Flamengo vence Atlético-MG e avança no Brasileirão

De olho na final da Copa do Brasil, equipe de Dorival Jr entrou sem seus principais titulares

Flamengo e Atlético-MG duelaram, hoje à noite, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, o atleticano Guga toca para Nacho, na área do Flamengo. Santos sai mal, mas consegue tocar a bola com o pé, tirando-a do argentino, que já estava prestes a abrir o placar da partida.

Ainda na primeira etapa, aos 33, Hulk veio pelo meio e, de perna esquerda, disparou uma bomba. Bem posicionado, o goleiro rubro-negro espalmou.

Aos 38, Fabrício Bruno entrega uma bola açucarada na cabeça de Everton Cebolinha, que – vencendo Everson – abre o placar para o Flamengo: um a zero.

Não satisfeito, um minuto depois, Cebolinha recebeu a bola pela esquerda, trouxe para o meio e chutou forte. Mas o goleiro do Galo saltou a ponto de impedir o pior.

Bombardeio atleticano

Na volta do intervalo, Cuca fez duas substituições no Atlético: o atacante Ademir entrou no lugar do meio-campista Otávio Henrique; além de Pavón, também para o ataque, substituindo Keno, atleta de meio-campo.

Após passe de Hulk pela esquerda, João Gomes corta mal a bola, que chegara em direção a Nacho, na pequena área. Fechando o ângulo, Santos pensou rápido e interceptou o argentino.

O goleiro flamenguista se destacou novamente aos 20 minutos do segundo tempo, quando saltou para fazer outra importante defesa, após Nacho ter cruzado a bola que, na pequena área, bateu em João Gomes. Por trás da zaga, surgiu Ademir, para tentar finalizar no cantinho. Não deu.

Aos 30, foi a vez do técnico do Fla, Dorival Júnior, trocar dois Matheus, no ataque: saiu o França para entrar o Lima.

O Atlético continuou arriscando. Dodô tocou mais atrás, aos 22, na entrada da área, para Zaracho, que bateu forte, mas a bola foi para fora.

Já nos acréscimos, em disputa pelo alto com Fernando Bruno, Pavón caiu dentro da área. Os atleticanos pediram pênalti, mas o VAR não viu nada demais. O jogo seguiu e ficou por isso mesmo.

Com a vitória, o Flamengo foi a 55 pontos e ocupa a terceira colocação no campeonato, atrás de Inter e Palmeiras.