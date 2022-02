Flamengo teme penhoras e trava negociações

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comunicou ao Departamento de Futebol para que todas as negociações para contratações sejam paralisadas no momento. O clube aguarda decisão da Justiça sobre um processo movido pelo Banco Central contra o time da Gávea. Em caso de derrota nos tribunais, cerca de R$ 127 milhões serão penhorados das contas do clube. Apesar do impacto, a situação já era esperada no balanço financeiro do Fla.

A briga jurídica entre o Flamengo e o Bacen começou entre 1993 e 1998, por causa de irregularidades em negociações feitas em moedas estrangeiras na época. O valor original da multa, aplicada em 2013, foi de R$ 38 milhões, mas, com o passar dos anos, o mesmo foi corrigido.

Atualmente, o rubro-negro só trouxe dois jogadores para 2022: o atacante Marinho do Santos, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino. Além disso, a diretoria exerceu as compras definitivas de Andreas Pereira e Thiago Maia.