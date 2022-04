Flamengo tem sequência de alto nível no Brasileirão

Logo depois da vitória sobre o Talleres por 3 a 1 na Libertadores, o elenco do Flamengo teve folga hoje (13), para descansar antes de uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro começa a se preparar na manhã de amanhã (14) para o confronto contra o São Paulo no domingo (17), às 16h no Maracanã. Logo depois, tem o Palmeiras pela frente na próxima quarta-feira (20), também em casa, e sábado do dia 23, enfrenta o Athletico-PR no Paraná.

Serão três partidas em sete dias, contra adversários qualificados. O tricolor paulista está se acertando sob o comando de Rogério Ceni, que conquistou o Brasileirão pelo Fla em 2020. O próximo adversário do time da Gávea fez boa campanha no campeonato paulista, mas perdeu para o Palmeiras de forma contundente na final.

Já o atual campeão da Libertadores, vive uma boa fase com Abel Ferreira, que goleou o Independiente Petrolero por 8 a 1, na última rodada da competição internacional. Apesar da derrota na estreia do Brasileirão, o alviverde mostrou poder de reação, e a fome de vencer é a principal característica dos paulistas.

Adversário do sábado de Carnaval, o Athletico-PR demitiu Alberto Valentim na primeira rodada do campeonato nacional. Mas o elenco paranaense é o mesmo que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil no ano passado, e que venceu a Copa Sul-Americana.

Ou seja, será um momento decisivo para Paulo Sousa e companhia mostrarem evolução do estilo do português nesses confrontos. O treinador disse que os conceitos já foram assimilados pelos jogadores. No entanto, para o comandante, os resultados acabam impactando na avaliação.

O Flamengo empatou com o Atlético-GO, pelo Brasileirão, mas venceu a equipe argentina na Libertadores. Oscilações de um início de trabalho, mas que geram impaciência no torcedor, carente de títulos. Com a derrota no Estadual, o rubro-negro chegou ao quinto vice campeonato seguido.

Foto: Paulo Sousa tem conversa ao pé do ouvido com Bruno Henrique – Marcelo Cortes / Flamengo