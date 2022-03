Flamengo tem problemas para a final do Estadual

O sonho do inédito tetra campeonato Estadual do Flamengo ficou mais distante e mais difícil, após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense na última quarta-feira (30). E o técnico Paulo Sousa, que terá que lidar com a pressão da torcida pelo resultado positivo, já possui dois problemas para o jogo decisivo no sábado (2), às 18 horas. Vitinho e Fabrício Bruno tiveram lesões confirmadas pelo clube, na tarde de ontem (31), e podem desfalcar a equipe.

O caso do meia atacante é mais delicado. O camisa 11 teve uma lesão na região posterior da coxa direita, e provavelmente está fora da final. Fabrício Bruno, no entanto, recebeu uma pancada no pé esquerdo. Ambos os jogadores foram substituídos ao longo da partida, e já iniciaram tratamento.

Somente no sábado, o Flamengo divulgará a lista de relacionados para a partida, e a situação do zagueiro preocupa por isso. Quando saiu de campo, Léo Pereira entrou e falhou nos dois gols de German Cano. Agora, para tentar garantir o quarto título seguido, o terceiro sobre o Fluminense, o time da Gávea precisa vencer por três gols de diferença. Se o placar agregado ficar empatado, teremos pênaltis no Maracanã, para decidir o campeão Estadual.

Foto: Fabrício Bruno saiu na segunda etapa para a entrada de Léo Pereira – Marcelo Cortes / Flamengo