Flamengo tem má atuação no ataque, e empata com o Resende

O rubro-negro perdeu a chance de encostar no Fluminense e empatou com o Resende em 2 a 2. A quipe adversária chegou a abrir uma vantagem de dois gols, contando com duas falhas do goleiro Diego Alves, que iniciou a partida. Na segunda etapa, Arrascaeta diminuiu e Gabigol empatou de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. O atacante foi bastante criticado e vaiado pelos quase 9 mil presentes no Nilton Santos na tarde deste domingo (27).

O Flamengo contou com uma desempenho abaixo da média dos atacantes. Ataque ideal do torcedor, e do técnico Paulo Sousa, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro não conseguiram passar pelo goleiro Jefferson Luís, que foi eleito o melhor em campo. Apenas no primeiro tempo, foram 17 finalizações do time da Gávea, porém sem a mesma eficiência. O Resende conseguiu resistir ao bombardeio, e abriu o placar em uma atrapalhada do goleiro veterano, que saiu mal do gol, pediu falta, e a bola sobrou para Emanuel Biancucchi marcar.

As vaias acompanharam o camisa1 até o final da partida. Contudo, no fim da primeira etapa, Gabi se tornou alvo da torcida. O atacante recebeu sozinho dentro da área, de cara para o goleiro e mesmo assim perdeu o gol de emapte. Então, os flamenguistas focaram no atacante, que reagiu as provocações. A resposta da torcida foi xingar o atleta em coro, por todo o estádio.

Dessa forma, para o segundo tempo, o treinador português voltou com Arrascaeta, David Luiz e William Arão. Contudo, precisaram sair Pedro, que também perdeu chances claras dentro da área, e João Gomes que fez mais um bom jogo. Entretanto, a intesidade da equipe diminuiu, e as oportunidades na área ofensiva caíram. Apesar do controle da posse de bola, foi o Resende que mmarcou novamente, em mais uma falha de Diego Alves. Jeffinho, que havia acabado de entrar na partida, aproveitou a indecisão de Fabrício Bruno e colocou na frente, e ainda contou com a saída do gol bastante atrasado do goleiro rubro-negro. O atacante não teve dificuldades para aumentar a vantagem.

Então, a pressão da torcida aumentou, assim como do Fla sobre o adversário da nona rodada do Campeonato Estadual. Paulo Sousa ainda promoveu a entrada de Lázaro, que faz jus as chances que está ganhando em 2022. A joia do Ninho do Urubu tabelou com Arrascaeta, e deixou o uruguaio em condições para diminuir na etapa final do jogo. Logo depois, o zagueiro Heitor segurou Bruno Henrique, e como era o último homem, acabou expulso. Na sequência, Rodinei foi derrubado dentro da área, em pênalti convertido, e assim, aprveitando finalmente a chance de empatar.

No fim do jogo, o atacante falou que não viu problemas em ser criticado pela torcida e comparou a situação como se fosse uma discussão de relação entre marido e mulher.

“DR com a torcida. Não tem problema, não. É igual nossa mulher. A gente briga, briga, briga, mas a gente ama”, afirmou.

O Flamengo está até o momento na segunda posição, com 20 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo, se vencer a Portuguesa-RJ. O próximo compromisso do rubr-negro é clássico contra o Vasco, pela 10ª rodada, no dia 6 de março.