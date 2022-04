Flamengo tem desfalque importante na defesa para a Libertadores

O Flamengo enfrenta o Universidad Católica, do Chile, na noite de amanhã (28), às 19h, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores. Uma vitória do rubro-negro pode deixar a equipe brasileira com nove pontos e encaminhar a classificação para a fase mata-mata. No entanto, o técnico Paulo Sousa terá o desfalque do zagueiro David Luiz, que não foi relacionado e não viajou com a delegação.

O defensor foi poupado na derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, pelo Brasileirão, por causa de dores musculares. O problema persistiu ao longo da semana, e David Luiz não treinou ontem (26), junto com o restante do elenco. Hoje (27), o jogador foi liberado das atividades no Ninho do Urubu para resolver questões pessoais, e não viajou para o Chile. No lugar do veterano, o jovem Cleiton, de 20 anos, deve figurar entre os reservas.

Contudo, o treinador português tem o retorno de Bruno Henrique, que voltou a ficar disponível depois de uma tendinite no joelho. Por causa do tempo de inatividade, o atacante não deve iniciar a partida, a princípio. A tendência é que somente a zaga já esteja certa para o confronto: Pablo e William Arão deverão atuar juntos, ao lado de Filipe Luís. No treinamento de hoje (27), Paulo Sousa fez o último teste para a partida, mas a escalação será um mistério até o momento do jogo.

Confira os relacionados:

Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e Santos;

Zagueiros: Cleiton, Pablo e Léo Pereira;

Laterais: Filipe Luís, Maurício Isla, Rodinei, Wesley

Meio-campo: Andreas Pereira, De Arrascaeta, Diego Ribas, Daniel Cabral, Everton Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia e Willian Arão;

Atacante: Bruno Henrique, Gabigol, Lázaro, Marinho, Pedro e Victor Hugo

Foto: Zagueiro foi liberado e não viajou com o elenco para o Chile – Marcelo Cortes