Flamengo sofre empate no fim e decepciona no Brasileirão

O Flamengo empatou com o Ceará por 2 a 2 na noite deste sábado (14), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Willian Arão marcou duas vezes de cabeça, com Steven Mendonza descontando, tudo na primeira etapa. Na etapa final, Nino Paraíba empatou em falha de Hugo Souza. Mais um empate para o rubro-negro, que chegou a seis pontos no Brasileirão, em 18 disputados.

O time de Paulo Sousa começou o jogo em cima do adversário, mesmo jogando fora de casa. Arrascaeta invadiu a área, cortou para dentro e bateu. João Ricardo defendeu e no rebote, Bruno Henrique jogou por cima. Na sequência, o Fla conseguiu abrir o placar. De novo pelos pés do uruguaio em escanteio, Willian Arão aproveitou e subiu sozinho para marcar.

O time da casa respondeu logo depois, quando Michel Macedo arriscou e assustou Hugo Souza. O empate veio em seguida, quando a zaga rubro-negro dormiu. Zé Roberto cobrou uma falta rapidamente, e Steven Mendonza não perdoou.

O placar refletia o equilíbrio do confronto, contudo o Fla melhorou antes do intervalo. Dessa vez em cobrança de falta, William Arão de novo ganhou no alto e ampliou.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo também voltou melhor na segunda etapa, em busca do terceiro, para garantir a vitória. Quase conseguiu novamente em bola aérea, mas Pablo parou no travessão.

Porém perto do fim, Hugo Souza precisou trabalhar. O Ceará chegou com perigo na cabeçada de Iuri, mas o goleiro defendeu no reflexo, e Matheuzinho afastou. No entanto, o goleiro permitiu o empate em uma falha clamorosa. Nos acréscimos, Nino Paraíba cobrou com perigo pela esquerda, e o goleiro que estava adiantado, não alcançou.

Os 10 mil flamenguistas que protestaram antes da partida por causa da limitação de sócios off-rio, além de cobranças contra a diretoria, saíram lamentando mais um resultado aquém do esperado.