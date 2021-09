Flamengo se prepara para jogo decisivo contra Barcelona de Guayaquil

O Flamengo já está no Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil (EQU), nesta quarta-feira (29), pelo segundo e decisivo jogo da semifinal da Copa Libertadores da América. Assim como aconteceu no Rio de Janeiro, os equatorianos receberam a liberação das autoridades locais e poderão contar com o apoio de sua torcida.

Cerca de 18 mil ingressos foram colocados à venda. De forma antecipada, mais de oito mil já foram vendidos, restando ainda cerca de dez mil a serem comercializados até o dia da partida. Vale dsetacar que, assim como no Rio de Janeiro, apenas a torcida do time mandante pode comparecer ao estádio.

No Maracanã, o Flamengo contou com o apoio de quase 25 mil rubro-negros. O público pagante foi de aproximadamente 22.193 pessoas. Já o total de presentes no estádio foi de 23.083 torcedores. Com isso, o Flamengo arrecadou cerca de R$ 4.062.780,00 em bilheteria.

Com a vaga na grande final da Libertadores bem encaminhada, o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira às 21h30min, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. Na partida da ida, o time comandado por Renato Gaúcho venceu o confronto por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique e, portanto, pode perder por até um gol de diferença para se garantir na decisão da Libertadores 2021.