Flamengo sai na frente, mas sofre empate do Sport pelo Brasileiro

Em partida movimentada, Sport e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1, nesta sexta-feira, em Recife. Com o resultado, os cariocas chegaram a 71 pontos. Já os pernambucanos foram a 34 na classificação.

O Flamengo foi superior no primeiro tempo e abriu o placar com Michael. Na etapa final, o Sport empatou com Gustavo Oliveira.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Santos, nesta segunda-feira, no Maracanã. No mesmo dia, o Sport faz duelo de rebaixados com a Chapecoense, na Arena Condá.

O confronto começou em alta velocidade. Tanto que o Flamengo quase abriu o placar aos dois minutos. Vitinho fez boa jogada e cruzou para Michael, que mandou pela linha de fundo. Só que o Sport respondeu aos seis. Hernanes aproveitou cruzamento e finalizou para grande defesa de Hugo Souza.

A partida seguiu com as duas equipes voltadas para o ataque. Os cariocas tiveram boa chance aos dez minutos, quando Pedro viu Maílson adiantado e tentou de muito longe. Só que a bola foi pela linha de fundo.

A partir daí, o duelo ficou mais concentrado no meio. O Flamengo tinha mais posse de bola e quase marcou aos 28 minutos. Michael aproveitou rebote do goleiro Maílson, mas novamente errou o alvo. De tanto insistir, Michael abriu o placar para os cariocas. O atacante aproveitou cruzamento de Pedro e mandou para a rede.

Mesmo a frente no marcador, o Flamengo seguiu com a postura ofensiva nos minutos finais. Tanto que nos acréscimos, Pedro finalizou de peito, mas viu Maílson Salvar o Sport antes do intervalo.

O Sport voltou com outra postura no no segundo tempo. Tanto que com cinco minutos, os donos da casa empataram em Recife. Gustavo Oliveira aproveitou falha de Matheuzinho, ganhou de Rodrigo Caio e chutou na saída de Hugo Souza.

O Flamengo demorou, mas começou a dominar novamente o jogo. No entanto, os cariocas tinham dificuldade em criar boas chances. O Sport quase virou aos 28 minutos. Mikael aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Hugo Souza.

O lance animou os donos da casa. Tanto que o Sport quase marcou aos 36 minutos. Sander tocou para Zé Welison, que finalizou para o gol. Só que David Luiz apareceu para salvar o Flamengo.

Nos minutos finais, as duas equipes buscaram o ataque sem muita organização. O Flamengo ainda terminou com um jogador a menos porque Michael sentiu uma lesão e os cariocas já tinham feitos as substituições.