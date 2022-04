Flamengo reencontra o Palmeiras depois do vice na Libertadores

O Flamengo enfrenta na noite de amanhã (20), às 19h30, o Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro reencontro entre os rivais desde a final da Libertadores do ano passado, quando o alviverde venceu por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação. Por isso, o técnico Paulo Sousa fez mistério no treino da manhã de hoje (19), que ocorreu no Ninho do Urubu.

O técnico português terá pela primeira vez a disposição o zagueiro Pablo, que participou da atividade tática hoje. No entanto, não está garantida a estreia do defensor. Portanto, Willian Arão deve permanecer na zaga. O mesmo não deve acontecer com Lázaro, que deu assistência na vitória sobre o São Paulo. Paulo Sousa avalia se o jovem meia atacante inicia novamente ou não, por ser tratar de um jogo mais pesado. Titular da posição, Bruno Henrique ainda é desfalque por causa de uma tendinite no joelho.

Pablo pode estrear contra o Palmeiras – Gilvan de Souza / Flamengo

Junto com o atacante, Fabrício Bruno também trabalhou no campo, observado pela fisioterapia, mas ainda é baixa. Outros desfalques são Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas.

Em busca do recorde no “Novo Maracanã”

Para a partida contra o Palmeiras, a diretoria do Flamengo reivindicou uma decisão do STJD que não permitiu torcedores rubro-negros, em 2019, na partida no Allianz Parque. Agora, o Fla dará o troco, e por causa da torcida única, os flamenguistas buscam o recorde do estádio depois da reforma para a Copa do Mundo.

Até o momento, já foram vendidos 55 mil ingressos, restando apenas bilhetes disponíveis no Setor Sul do “Maior do Mundo”. A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas estejam presentes na noite desta quarta-feira (20). O maio público do estádio em 2022 foi de 63.450 mil presentes na partida contra o Bangu. A capacidade total do estádio é para 70 mil pessoas.

Foto: Gabigol tem o costume de marcar contra o Palmeiras – Gilvan de Souza / Flamengo