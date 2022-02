Flamengo poupa titulares, sai atrás mas vence de virada o Madureira

O rubro-negro carioca conquistou mais uma vitória, a primeira de virada na temporada, sobre o Madureira por 2 a 1, no Estádio Conselheiro Galvão. O técnico Paulo Sousa colocou em campo a quinta escalação diferente sob o seu comando, saiu atrás no início do jogo com gol do ex-vasco Ygor Catatau, mas venceu na etapa final com dois tentos de reservas, um de Éverton Ribeiro e outro de William Arão.

A partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca foi quente tanto na temperatura, quanto nos ânimos dos atletas. Dessa forma, Andreas Pereira saiu ainda na primeira etapa, com uma entorse no tornozelo, após duras divididas e discussões constantes com Henrique Luiz, jogador do Tricolor Suburbano. O meio campo belga, que foi comprado recentemente por R$ 60 milhões de reais, pode ser desfalque para o próximo compromisso do Fla, diante do Atlético-MG, na Arena Pantanal em Cuiabá.

No primeiro jogo do ano, Diego Alves não conseguiu evitar Ygor Catatau de marcar no primeiro chute a meta rubro-negra. Após isso, o Flamengo sem os principais jogadores do elenco exerceu uma pressão no campo adversário, sem sucesso. Somente Pedro assustou os donos da casa com uma bola no travessão.

Diferente da etapa inicial, Diego Alves protegeu bem as redes no segundo tempo. O goleiro considerado titular se esticou todo em um arremate de longe de Felipe Dias. As mudanças de Paulo Sousa fizeram efeito logo de imediato, deixando o Fla com pais posse de bola. Por isso, aos 14 minutos Arão aproveitou cruzamento e escorou para Éverton Ribeiro empatar. Pedro teve a chance de virar aos 16’, mas Dida salvou o Madureira. Porém, foi o responsável pelo gol da vitória foi Arão, que aproveitou o rebote da defesa e acertou lindo chute.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 16 pontos, e deixou o Tricolor Suburbano com sete. Agora, o elenco do time da Gávea vira a chave para a disputa da Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG, no próximo domingo (20), às 16 horas (horário de Brasília).

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 1 X 2 FLAMENGO

Local: Estádio da Rua Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ);

Data: Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022;

Horário: 15h30 (Brasília);

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda;

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Carlos Henrique Cardoso de Souza;

Cartões amarelos: Henrique Luiz e Kaio Magno (Madureira); Marinho, Bruno Henrique e Andreas Pereira (Flamengo);

GOLS:

Madureira: Ygor Catatau, a 1min do primeiro tempo;

Flamengo: Éverton Ribeiro, aos 14min do segundo tempo; Willian Arão, aos 23min do segundo tempo;

MADUREIRA: Dida, Rhuan (Paulo Cezar), Edgar Silva, Feliphe Gabriel e Guilherme Zoio; Felipe Dias, Henrique Luiz (Diogo Carlos) e Rafinha (Marino) (Marlinho), Ygor Catatau (Kaio Magno), Pipico e Erick Pulga;

Técnico: Alfredo Sampaio;

FLAMENGO: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Noga, Cleiton e Renê (David Luiz); João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão) e Diego; Marinho (Éverton Ribeiro), Pedro e Vitinho (Bruno Henrique);

Técnico: Paulo Sousa.